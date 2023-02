Fátima Bernardes alfineta look de Túlio Gadêlha em passeio romântico: "Errou"

Fátima Bernardes alfineta look usado pelo namorado durante passeio a dois nesta sexta-feira (10)

A apresentadora Fátima Bernardes mostrou personalidade e "alfinetou" o namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha. Nesta sexta-feira (10), ela insinuou que ele errou a produção durante um passeio do casal.

"Amar é entender que seu namorado errou o figurino porque achava que já era Carnaval em São Paulo e está tudo bem", disse. Na foto, ele aparece com uma camiseta toda estampada semelhante ao abadá.

Ele também compartilhou um clique com a amada. Na legenda, ele explicou que o look é uma homenagem para sua terra-natal. "Quando você sai de Pernambuco, mas Pernambuco não sai de você", afirmou ele.

Nos comentários, seguidores deixaram muitas mensagens com elogios para o casal. "E vocês vão pular carnaval fantasiados esse ano né? Por favor", pediu um. "Vocês são maravilhosos! Feliz carnaval", disse outro.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Túlio Gadêlha (@tulio.gadelha)

Look da posse

Fátima Bernardes (60) acompanhou seu namorado, o político, Túlio Gadêlha (35), que foi reeleito deputado federal por Pernambuco, na cerimônia de posse no início de fevereiro em Brasília.

Feliz, a nova apresentadora do The Voice Brasil compartilhou uma série de fotos ao lado do companheiro e da família no Instagram."Dia de renovar esperanças", escreveu Fátima.