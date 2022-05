Famosos lamentam a morte do ator Milton Gonçalves

Os famosos se pronunciaram nas redes sociais e lamentaram a morte do ator Milton Ginçalves

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 15h41 - Atualizado às 18h45

Uma grande perda para a cultura!

Faleceu nesta segunda-feira, 30, o ator Milton Gonçalves. Segundo informações do G1, ele partiu em decorrência de problemas de saúde que estava enfrentando desde 2020, quando sofreu um AVC.

Pouco tempo após a morte ser divulgada, os famosos se manifestaram nas redes sociais para prestarem homenagens e lamentarem a perda de um dos maiores nomes da teledramaturgia.

Confira as homenagens:

Gabriela Duarte: "Ah Milton. O seu legado é eterno. Continue brilhando", disse a artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gabriela duarte (@gabidu)

Lázaro Ramos: "O coração está pequeno agora. Choro com sua partida. E agradeço imensamente todos os caminhos que o senhor abriu pra nós. Me sinto privilegiado por ter te assistido em cena e testemunhado toda sua inteligência cênica, assim como me sinto honrado por termos nos encontrado tantas vezes no trabalho. Obrigado por ser inspiração e pelo seu pioneirismo. Receba meu mais caloroso aplauso, seu Milton Gonçalves", escreveu o ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lázaro Ramos (@olazaroramos)

Carolina Macedo: "Meu Deus. Hoje acordei tão angustiada… muito pelo que vem acontecendo com alguns lugares do Nordeste nesses últimos dias, mas pela conexão que tínhamos agora sei que não era só isso. Ontem, por incrível que pareça, comentei com meu marido "preciso mandar mensagem para a Catarina para saber do Seu Milton". Pois é... Não deu tempo. Meu coração está em pedaços. Milton, obrigada, obrigada e obrigada. Sorte a minha ter vivido meses diariamente ao seu lado. Esteja com Deus! E que Ele conforte e acalme os corações dos seus."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Macedo (@carolinemacedo)

Erika Januza: "Só temos a agradecer ao mestre MILTON GONÇALVES por toda história, legado, força, portas abertas e tudo que ele representou e sempre representará para a arte em nosso país!

VIVA MILTON! Meus sentimentos a toda família", disse a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erika Januza (@erikajanuza)

ÉricoBras: "Acabamos de perder um guerreiro. Um mestre. Gratidão por tudo Seu Milton.Obrigado por ter me ensinado tanto, em cena e fora de cena. Descanse em paz.Missão cumprida. Deixa o resto com a gente, agora."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Érico Brás (@ericobras)

Walcyr Carrasco: "Um gigante nos deixa! Que perda! Vá em paz e com muita luz, Milton Gonçalves. Um dos maiores atores da televisão brasileira! Milton nos deixou hoje, aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Meus sentimentos aos familiares e amigos", disse o autor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Walcyr Carrasco (@walcyrcarrasco)

Buchecha: "Muito obrigado por tudo amado Milton , que DEUS te receba de braços abertos,meus sentimentos aos familiares e amigos", escreveu o cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Buchecha (@buchecha)

Regiane Alves: "Querido @miltongoncalvesoficial. Generoso. Amigo. Que sorte a minha ter contracenado com você! Obrigada por tudo que fez pela arte! Siga em paz!!!", falou a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regiane Alves (@regianealves)

Taís Araujo: "Na cultura africana, os griôs são grandes líderes, são aqueles que contam as histórias, são os que narram os acontecimentos de um povo, os que passam as tradições para as gerações futuras. Hoje um griô se foi. Milton, obrigada por tudo. Foi uma honra te assistir e trabalhar com você. O senhor segue sendo referência pra todos nós", declarou a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Cauã Reymond: "Já tive a honra de dividir cena com Milton Gonçalves. Aprendizado pra toda vida! Triste com a partida dessa figura tão importante pra nossa cultura. Descanse, Milton", homenageou o ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Jennifer Nascimento: "Que honra ter te conhecido e contracenado contigo Milton ! Continue nos iluminando daí de cima", escreveu a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

Camila Pitanga: "Milton, o seu legado é eterno. Tanta portas vc abriu com seu talento, sua firmeza, suas veias saltando. Me sinto honrada de ter seu olhar pra me banhar. Foi meu pai em cena e fora dela. Seu pioneirismo será sempre celebrado. Muito amor a ti. Alda, Mauricio e Catarina muito amor a vcs", disse a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Pitanga (@caiapitanga)

David Junior: "Tive a honra de ter @miltongoncalvesoficial como pai em cena e formar uma linda família. No dia dessa cena especificamente, eu vivi duas emoções, uma dentro outra fora de cena. Contei pra ele que meu pai biológico amava pescar, que a vida não tinha me permitido pescar com meu coroa e fui viver essa experiência única com ele, o artista que abriu caminhos pra que eu ou qualquer outro artista negro brasileiro pudesse existir. Milton começou sua história na rádio, antes da emissora existir e resistiu bravamente até hoje. Seu nome será lembrado por muitas gerações. Descanse em paz, pai de todos!", disse o ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por David Junior (@davidjunior)

Juliana Paiva: "Quando um grande ator se vai, dá um baque muito grande em muita gente né? Uma sensação de : “poxa..nunca mais vou ver aquela interpretação, ouvir aquela voz tão marcante..”! Mas é justamente aí que mora a magia da arte! Sr. Milton Gonçalves se eternizou hoje deixando uma carreira linda com obras maravilhosas que poderemos revisitar numa forma de “matar um pouco a saudade” quando quisermos! Sua arte é Eterna assim como a sua presença em nossos corações! Baita gratidão em ter assistido tão de perto ele fazer magia com as palavras e emocionar a cada olhar! DIGNIDADE é a palavra que para mim mais o define! Que lindo o nosso encontro..quantas aulas a cada cena… Obrigada por tudo mestre! Muita luz na nova caminhada! Por aqui seguiremos guiados pelo seu legado", declarou a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paiva (@juulianapaiva)

Regina Casé: "A partida de Milton Gonçalves é como uma Escola que encerra suas atividades mas deixa alunos ali formados que vão cada vez mais multiplicar e espalhar seus conhecimentos,sua sabedoria… Obrigada por tanto! Temos muito que lhe agradecer,não é mesmo @olazaroramos e tantas e tantos outros…", disse a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Casé (@reginacase)

Thiaguinho: "Gigante Milton Gonçalves! Todos os aplausos do mundo pro senhor! Super obrigado por abrir os caminhos e descanse em paz. Um herói nacional", declarou o cantor.