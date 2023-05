Famosos lamentam a morte de Palmirinha Onofre

Culinarista e apresentadora de TV, Palmirinha, morreu aos 91 anos após ficar quase um mês internada com complicações renais

Palmirinha Onofre morreu aos 91 anos, neste domingo, 07. A família informou os seguidores da apresentadora e cozinheira por meio de um post nas redes sociais:

“A família, consternada e inconsolável, comunica o falecimento de Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, ocorrido hoje, 7 de maio, às 11h20 em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos. Ela estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril.”

Famosos e admiradores lamentaram a morte de Palmirinha, considerada "avó" para todo seu público. Tatá Werneck deixou uma mensagem lamentando o ocorrido. "Querida! Doce e amada Palmirinha! Te amamos", escreveu a atriz. Ivo Madoglio, repórter que trabalhou na mesma emissora que a apresentadora, também lamentou: "Vai fazer muita falta".

A apresentadora, Sonia Abrão, relembrou as histórias alegres que Palmirinha contava na televisão e elogiou a jornada que a culinarista viveu. "Que pena perder você, Palmirinha! Mesmo fora do ar, sempre presente no coração da gente! A vovó mais amada do Brasil, que cozinhava delícias na TV, enquanto contava suas histórias de vida, divertida e verdadeira à frente do fogão! Como não amar? Como viver sem? Tão sábia e humilde na sua caminhada de superação! Que mulher linda! Vai com Deus, querida!", escreveu em uma postagem em vídeo, mostrando momentos entre as duas.

Mama Bruschetta, também conhecida por trabalhar em programas das tardes da TV, postou uma foto da apresentadora e amiga. "Luto por esta querida amiga. Palmirinha, você estará sempre no meu coração". No mesmo post, o ator Cássio Scapin deixou emojis de corações pretos, representando sua mensagem de luto.

Adriana, uma das netas da vida real de Palmirinha, também homenageou a avó. "Uma vida plena, bem vivida, filhas, netos e bisnetos! Um legado! Obrigada por ter sido minha avó nessa vida! Por ter me ensinado tanto e me permitido ensinar também! Isso não é um Adeus, é somente um até logo! Te amo, vó!"