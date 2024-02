Famosos dão o último adeus para Abilio Diniz durante velório em SP

Luciano Huck e mais amigos famosos vão ao velório do corpo do empresário Abilio Diniz em São Paulo. Ele morreu no domingo, 18

O velório do corpo do empresário Abilio Diniz aconteceu nesta segunda-feira, 19, no Salão Nobre do Estádio do Morumbi, em São Paulo. Os amigos e familiares puderam dar o último adeus para o empresário, que faleceu aos 87 anos de idade no domingo, 18.

Entre os presentes no local da despedida estavam o apresentador Luciano Huck e o ex-treinador Milton Cruz.

A família optou por não revelar onde o corpo de Diniz será sepultado após o velório.

Abilio Diniz faleceu em decorrência de insuficiência respiratória em função de pneumonite. Ele estava internado em um hospital de São Paulo após voltar às pressas de uma viagem ao Estados Unidos, onde começou a passar mal e decidiu retornar ao país para o tratamento.

Logo após a divulgação da notícia da morte do empresário, Luciano Huck prestou sua homenagem nas redes sociais ao relembrar o convívio com ele ao longo de sua vida. "Viver a vida é construir memórias. E nisso, @abilio_diniz foi o mestre dos magos. Além de empreendedor competente e corajoso, empresário de sucesso, brasileiro preocupado com o Brasil, filantropo, pai e marido presente, ele era o pai do meu melhor e mais longevo amigo. Convivi com o Bilo desde os meus 8 anos de idade, ele me viu crescer e sempre vibrou muito com as minhas conquistas", disse ele.

E continuou: "E eu o vi se transformar. O tempo e o amor fizeram o empresário implacável, com punhos e nervos de aço, se transformar em um homem atencioso, carinhoso, presente, que, mesmo gostando de falar, aprendeu a ouvir. Um homem apaixonado pela vida, pela família, pelos amigos, pelo São Paulo. Vá em paz, meu amado amigo. O João está te esperando".

Luciano Huck no velório de Abilio Diniz - Foto: Natalia Rampinelli / AgNews

Eduardo Suplicy - Foto: Natália Rampinelli/ Agnews

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, no velório - Foto: Leo Franco / AgNews

Milton Cruz no velório de Abilio Diniz - Foto: Leo Franco / AgNews

Marcela e Luciana Tranchesi - Foto: Leo Franco / AgNews

A homenagem da esposa de Abilio Diniz

A empresária e economista Geyze Diniz está de luto pela morte do seu marido, o empresário Abilio Diniz, que faleceu aos 87 anos de idade no domingo, 18. A morte dele comoveu os brasileiros e ela prestou uma homenagem carinhosa para o marido publicamente.

Em seu perfil no Instagram, ela relembrou uma foto dele feliz na praia e falou sobre a saudade que já sente dele e a dor pela morte dele.

"Bi, meu amor, a vida sem você não será mais a mesma, mas as lembranças, os aprendizados e as lindas memórias ficarão eternizadas. Que bênção termos compartilhado esse amor tão verdadeiro que nos deu de presente a Rafa e o Mi. Muita gratidão por cada dia vivido ao seu lado. Faltam palavras e me sobra dor e tristeza, mas me sinto em paz e tenho muita fé em Deus, acreditando que era o seu momento de fazer sua passagem. Neste período, imagino que você estava em sua cura espiritual, enquanto nos preparávamos (se é que isso é mesmo possível)", disse ela.

E completou: "Que você siga em paz, meu amor, e seja recebido por Deus com muita luz. Acredito que Santa Rita esteja te esperando, ao lado de João Paulo, Seu Valentim e Dona Floripes. Nós aqui ficaremos bem e seguiremos seus ensinamentos. Um dia reviveremos este encontro de almas. Te amo, meu Bi".