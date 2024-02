Luciano Huck comove com homenagem para Abilio Diniz: ‘Apaixonado pela vida’

Luciano Huck relembra convívio com Abilio Diniz durante sua vida: ‘Eu o vi se transformar’

O apresentador Luciano Huck comoveu ao escrever uma mensagem de despedida para o empresário Abilio Diniz, que faleceu no domingo, 18, aos 87 anos de vida. Nas redes sociais, o comunicador relembrou o convívio com o empresário desde que era criança por causa da amizade com o filho dele.

"Viver a vida é construir memórias. E nisso, @abilio_diniz foi o mestre dos magos. Além de empreendedor competente e corajoso, empresário de sucesso, brasileiro preocupado com o Brasil, filantropo, pai e marido presente, ele era o pai do meu melhor e mais longevo amigo. Convivi com o Bilo desde os meus 8 anos de idade, ele me viu crescer e sempre vibrou muito com as minhas conquistas", disse ele.

E continuou: "E eu o vi se transformar. O tempo e o amor fizeram o empresário implacável, com punhos e nervos de aço, se transformar em um homem atencioso, carinhoso, presente, que, mesmo gostando de falar, aprendeu a ouvir. Um homem apaixonado pela vida, pela família, pelos amigos, pelo São Paulo. Vá em paz, meu amado amigo. O João está te esperando".

O ator Dan Stulbach também prestou uma homenagem para Abilio Diniz. No Instagram, ele relembrou um encontro deles e o conselho que recebeu do empresário.

"Faleceu Abílio Diniz. Fui pego de surpresa pela notícia e ainda é difícil de acreditar. Das pessoas que conheci ele foi uma das mais inteligentes, determinadas e firme nas suas certezas, porém com uma enorme capacidade de renovação e aprendizado. Nos encontramos algumas vezes e o entrevistei também. Ele me surpreendeu quando um dia me chamou para conversar no seu escritório. Do nada, não entendi mas topei na hora. No dia, quando ele entrou na sala, logo falei da minha surpresa com o convite. Ele disse que me chamou pq queria conversar. Que era curioso por gente. Esse era o motivo. E então conversamos de tudo. Família, sonhos, longevidade, dúvidas, certezas, da vida. Não sei quanto tempo passou, mas lembro da despedida. Dan, uma ultima coisa: Tenha fé. A fé é o mais importante de tudo. Descanse em paz Abílio. Meus sentimentos aos familiares e amigos", escreveu.

Morte de Abilio Diniz

O empresário Abilio Diniz faleceu neste domingo, 18, aos 87 anos de idade. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para o tratamento de pneumonia após passar mal durante uma viagem aos Estados Unidos. Ele voltou ao Brasil às pressas em um avião com UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A morte dele foi confirmada por uma nota oficial divulgada pela família na noite deste domingo. “É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abilio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho”, informaram.