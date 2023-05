Família feliz! Maíra Cardi mostra filhos disputando atenção de Thiago Nigro

Maíra Cardi mostrou convívio dos filhos com o empresário Thiago Nigro e comemorou união

A influenciadora Maíra Cardi (39) vem se mostrando cada vez mais apaixonada pela convivência entre seus filhos e o noivo Thiago Nigro (32). Dessa vez, ela mostrou nos stories que os filhotes estavam disputando a atenção do padrasto.

Enquanto Sophia, fruto do relacionamento com Arthur Aguiar (34), estava nos ombros do empresário, o filho Lucas, do primeiro casamento da coach, parecia estar pedindo conselhos para ele. A cadela Lupita também corria chamando a atenção.

No vídeo, a ex-BBB escreveu: "Meus filhos disputando a atenção do Thiago Nigro que tá pouquinha. Muito amor". Ela continuou filmando o filho e Nigro, enquanto eles discutiam algo sobre a profissão de Lucas: "Não tô aguentando". Por fim, Sophia brincava com a cachorrinha e a elogiava, até que sugeriu: "Vamos fazer churrasco?"

Apesar do clima bom, Maíra Cardi contou que está usando cadeira de rodas por conta de um problema na coluna. Ela explicou que acredita que ficar frágil por conta da dor fez com que ela perdesse a parte masculina dela, que predominava. "Cadeira de rodas para boas-vindas! Para quem me acompanha continuamente, notou minha falta esses dias por aqui! Me afastei dos celulares (são 3 números), milhões de perguntas, contatos, responsabilidades e a fazeres. Me afastei das redes… me afastei de mim, ou da parte que criei sobre mim, para que eu pudesse descobrir outras camadas", escreveu ela, que afirmou que explicaria melhor o conceito depois.

Veja foto: