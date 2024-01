Fabiana Justus recebe apoio de Ana Paula Siebert após expor problema de saúde

Ana Paula Siebert fez uma publicação desejando a rápida recuperação da enteada, Fabiana Justus, diagnosticada com leucemia mieloide aguda

Ana Paula Siebert usou as redes sociais para demonstrar todo seu amor e apoio para sua enteada, Fabiana Justus, que revelou que está em tratamento após ser diagnosticada com leucemia mieloide aguda.

"Eu falei que você era para postar essa foto no meu bday, mas furei a fila e postei antes, Fabiana, para dizer que te amo demais e que gostaria de te tirar dai nesse minuto… que estou torcendo para que você saia dessa logo, que esses meses passem o mais rápido possível… que seu tratamento seja um sucesso, tenho certeza disso, já é!", afirmou ela.

Em seguida, a mulher do empresário Roberto Justus contou que cuidará dos filhos de Fabiana, as gêmeas Chiara e Sienna, de 4 anos, e do caçula, Luigi, de cinco meses, frutos do casamento com o empresário Bruno D'ancona, enquanto ela estiver se tratando. "Que a Leucemia seja um capítulo da sua vida, que vai te deixar ainda mais forte do que você sempre foi! É triste não pode estar com você, mas cuidaremos demais daquilo que sabemos que é tão importante na sua vida, as Pitucas e o Luigi!", acrescentou.

Por fim, Ana ressaltou que mesmo de longe, mandará muitas energias positivas para a enteada. "Conte comigo, sempre, sempre! Você nunca me vê chorar (tenho fama de Frozen e de longe me deu o choro mais profundo da vida! Mas eu vou te mandar a maior força da vida também! Tenha certeza disso!)", finalizou.

O diagnóstico

Na noite da última quinta-feira, 25, Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, usou suas redes sociais para revelar que foi diagnosticada com um tipo de câncer, que tem origem na medula óssea, a leucemia. Com lágrimas nos olhos, a influenciadora digital apareceu no hospital para revelar os detalhes do momento em que descobriu a doença e de seu tratamento.

"Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento. Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, eu não saí mais. Internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia", disse ela em um trecho. Confira o relato completo!