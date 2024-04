Exagerou? Gracyanne Barbosa explica uso de seguranças em evento

Após ser criticada por aparecer cercada de seguranças em evento fitness, Gracyanne Barbosa explica sua escolha de andar escoltada

Musa fitness, Gracyanne Barbosa participou de um evento nos últimos dias de Arnold Schwarzenegger e chamou a atenção ao surgir escoltada por seguranças. Após receber críticas por isso, a esposa do cantor Belo se pronunciou.

Em uma declaração exclusiva para o portal LeoDias, a influenciadora contou que isso não foi uma exigência, mas sim um protocolo de segurança da organização. Gracyanne Barbosa comentou que isso foi feito com todas as personalidades.

"Os seguranças são do evento, embora não seja uma exigência minha, é um protocolo de segurança para mim todas as pessoas que estão lá. No vídeo estamos na entrada, dentro da feira, é muito tumulto", disse a musa fitness.

A famosa ainda completou: "Quando paro para tirar foto com uma pessoa, aparece mais um monte em segundos, acaba gerando muvuca, empurra empurra e, pensando no bem estar de todos, os seguranças nos buscam na entrada e na saída levam até o carro".

Gracyanne ainda postou vários vídeos em seus stories, mostrando que mesmo escoltada, ela atendeu seus fãs. "Pra evitar tumulto e pensando no bem de todos, para que ninguém se machuque, normal, né? Passo isso há tantos anos", comentou.

Veja:

