Ex-Rouge, Fantine avalia Aline no BBB 23 e entrega momentos da amizade: 'Morei de favor na casa dela'

Em entrevista à CARAS Brasil, cantora fala sobre torcida para Aline Wirley, finalista do BBB 23

Totalmente na torcida por Aline Wirley (41), a cantora Fantine Tho (44) relembra com carinho de momentos marcantes na amizade com a finalista do BBB 23. Morando há 15 anos na Holanda, a ex-Rouge conta que podia ter as conversas mais profundas e íntimas com a sister, já tendo precisado morar com ela em um período.

"A Aline já me socorreu várias vezes, vira e mexe eu entrava em umas roubadas e sabia que podia contar com ela", conta sobre a finalista do BBB 23, em conversa com a CARAS Brasil. "Já morei de favor na casa da Aline por 6 meses, quando o Rouge acabou lá em 2015. Ela sempre me deixou a vontade, na minha. A Aline é acolhedora, sabe ouvir todo mundo."

Para a artista, a amiga está sendo totalmente transparente durante a edição e aproveitou para mostrar sua garra, foco e determinação ao longo de todo o programa. Fantine explica que, desde os tempos da banda Rouge, a cantora já era diplomática e costumava ouvir todos os lados para então entrar em uma discussão e expor seu ponto.

A cantora ainda afirma que a convivência com a sister é fácil, já que ela é uma companhia alegre e divertida. Agora, na reta final do BBB 23, ela está mais exposta ainda. "É fácil para quem está de fora julgar, ninguém faz ideia o que é estar em isolamento naquela casa vigiada 24 horas por dia, só quem está lá", completa a artista.

Agora, morando na Holanda, Fantine se dedica a yoga e meditação, sendo fundadora de um centro para as práticas. Apesar disso ser o maior centro de sua dedicação, a artista afirma que também continua compondo, tendo feito shows recentes em diversos locais como a Holanda, Índia, Alemanha e até mesmo no Brasil, que ela diz sentir saudades.

A artista é bastante presente nas redes sociais, compartilhando registros do seu dia a dia e até mesmo de novos trabalhos. No entanto, ela explica que não se concentra tanto no mundo on-line, preferindo ver os fãs ao vivo e a cores, e não apenas pela tela do celular. "Prefiro o contato orgânico ao virtual. Me encontro mais no mundo real mesmo."

Para o futuro, Fantine não garante uma nova volta do grupo Rouge, porém, não esconde a torcida para que reencontre as companheiras de palco. "Torço para que façamos mais shows", acrescenta ela, que recentemente lançou um álbum de meditação, intitulado Pele e Alma, em que dedicou uma das faixas para a finalista do BBB 23.

