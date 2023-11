Ex-nora de Faustão se muda após término com João Silva: “No processo”

Schynaider Moura está de endereço novo! Ex-nora de Faustão exibe detalhes de novo apartamento após termino do namoro com João Silva

Na última segunda-feira, 06, a modelo Schynaider Moura usou suas redes sociais para contar que iniciou seu processo de mudança. Ao que tudo indica, a loira decidiu encontrar um novo endereço após colocar um ponto final em seu relacionamento de dois anos com o apresentador João Guilherme Silva, filho de Fausto Silva, o Faustão.

Através do stories do Instagram, Schynaider contou que está animada pela casa nova. A modelo já encontrou sua nova residência e começou a desembalar alguns dos itens, incluindo algumas obras de arte que vão compor a decoração: “Estou super no processo da minha mudança! Amando rever meus quadros de NYC”, ela legendou.

Ex-nora de Faustão exibe detalhes de mudança após término com João Silva - Reprodução/Instagram

Na sequência, a ex-nora do apresentador icônico da televisão brasileira contou que já definiu um cantinho para filmar seus conteúdos para as redes sociais: “E essa luz? Já imaginando vários vídeos sendo gravados aqui!”, escreveu Schynaider, que aproveitou a boa iluminação para fazer caras e bocas na janela do novo apartamento.

Ex-nora de Faustão exibe detalhes de mudança após término com João Silva - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Schynaider terá companhia na casa nova! A modelo é mãe de três meninas, Anne-Marie, que tem 14 anos, Elle-Marie, que está com 9, e Gioe-Marie, de 7, que devem acompanhar a loira na mudança. As pequenas são fruto do antigo casamento da modelo com um empresário, antes do relacionamento com o famoso apresentador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Schynaider M. (@schynaider)

Saiba o motivo por trás da separação de João Silva e Schynaider Moura:

Na semana passada, os admiradores de João Silva e Schynaider Moura foram surpreendidos com a triste notícia do término do relacionamento. Segundo confirmado pela equipe do ex-casal ao jornalista Léo Dias, o jovem apresentador, que é a grande aposta da Band, não está mais com a modelo por conta de algumas diferenças.

O término do relacionamento teria acontecido no fim de semana passado. Aos 19 anos, o herdeiro do comunicador e a modelo, de 35 anos, não estariam com pensamentos parecidos, o que teria ocasionado em uma crise na relação. Apesar do término, eles continuam amigos. "A decisão foi de comum acordo e o respeito, amor e carinho prevalecem sempre”, a equipe ressaltou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Schynaider M. (@schynaider)

Schynaider Moura brilha em evento após término:

Após o fim de seu relacionamento, a modelo fez sua primeira aparição em um evento promovido por uma famosa marca internacional de relógios. Para a ocasião, Schynaider Moura escolheu um vestido deslumbrante e repleto de brilho. O mesmo modelo que usou está disponível para compra no site da marca pelo valor de R$ 3.950.