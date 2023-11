Ex-nora de Faustão aparece pela primeira vez após término com João Silva

Schynaider Moura, ex-namorada do filho de Faustão, apareceu publicamente nesta quarta-feira, 1º

A modelo Schynaider Moura (35) apareceu pela primeira vez após o término do namoro com o apresentador João Guilherme Silva (19), filho de Fausto Silva (73). A ex-nora de Faustão esteve em uma festa em São Paulo na noite desta quarta-feira, 1º.

Schynaider marcou presença no evento de uma famosa marca internacional de relógios e apostou em um look da marca Carol Bassi para a ocasião. O vestido da ex-nora de Faustão é longo, brilhoso, verde e está disponível para compra no site da marca por R$ 3.950 .

A criadora de conteúdo e o apresentador anunciaram o fim do romance também nesta quarta, através de suas assessorias de imprensa, que compartilharam notas com a imprensa confirmando o término do romance.

"Após quase dois anos de relacionamento, João Silva e Schynaider Moura neste momento não formam mais um casal. A decisão foi de comum acordo e o respeito, amor e carinho prevalecem sempre. Eles seguem como amigos e torcendo muito pela felicidade do outro", dizia o texto.

Os dois assumiram o romance em janeiro de 2022, após serem vistos juntos curtindo as férias em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Na época, o namoro se tornou assunto devido a diferença de idade entre os dois, já que o filho de Faustão tinha 17 anos e a modelo 34.

Além de Schynaider, estiveram no evento nomes como a atriz Pathy Dejesus, o influenciador Beto Pacheco e as modelos Cassia Avila e Dani Pontes. Até o momento, João Silva não foi visto publicamente desde que assumiu o término do namoro com a modelo.

Schynaider Moura tem mais de 20 anos de carreira e é mãe de três meninas: Anne Marie (13), Elle Marie (9), e Gioe (7), frutos do casamento dela com o empresário Mário Bernardo Garnero. A família viveu por 12 anos em Nova York, e atualmente ela vive com as filhas em São Paulo.

CONFIRA FOTOS DE SCHYNAIDER MOURA, EX-NAMORADA DE JOÃO SILVA: