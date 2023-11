Ex-noiva de Matthew Perry lamenta morte do astro de 'Friends' e faz desabafo: "Negligente"

Molly Hurwitz – que ficou noiva de Perry em 2020 – chamou o falecido ator de “muito talentoso” e também reconheceu que “ele era complicado”

No último sábado, 28, a morte de Matthew Perry, conhecido principalmente por dar a vida a 'Chandler Bing' na famosa sitcom dos anos 90, chocou o mundo todo. Molly Hurwitz, que foi companheira do astro, fez uma homenagem emocionante e sincera em seu Instagram.

O relacionamento dos dois durou cerca de três anos, ela foi noiva do ator entre novembro de 2020 e junho de 2021, mas os dois tinham uma ligação forte desde 2018. "Ele adoraria que o mundo falasse sobre o quão talentoso ele era. E ele realmente era muito talentoso", começou ela.

A agente literária, 32, lembrou quando assistiu junto ao ator "Friends", no período do reencontro do elenco. "À medida que a reunião de Friends se aproximava, assistimos novamente ao show juntos. 'Porra, eu fui tão bom!!!'... 'Viu o que eu fiz lá???'", disse ela, em referência ao que o ex-noivo dizia. Ela contou que eles voltavam inúmeras vezes os vídeos para analisar e estudar as cenas.

"Nosso respeito e valorização ao humor é algo que nos conectava. Estar com ele enquanto ele redescobria seu brilho foi mágico". Em um dos trechos, ela desabafou sobre os momentos difíceis que enfrentou ao lado do ator, durante o período contra o abuso de substâncias. "Mas, obviamente, eu também conhecia aquele homem de uma maneira muito diferente. Embora eu o amasse mais profundamente do que poderia compreender, ele era complicado e causava uma dor como eu nunca havia conhecido. Ninguém na minha vida adulta teve um impacto mais profundo em mim do que Matthew Langford Perry".

Depois, ela fez questão de agradecer ao grupo de apoio contra o vício. "Tenho uma enorme gratidão por isso, por tudo que aprendi com nosso relacionamento. Seria negligente se não mencionasse o AA, um recurso inestimável para aqueles que mam alguém que luta contra esta doença destrutiva".

Ela terminou a homenagem afirmando: "Matty, sinto alívio por você estar em paz".

O que aconteceu com Matthew Perry?

A causa da morte de Matthew Perry permanece em mistério, já que a autópsia do ator foi considerada inconclusiva. No entanto, foram revelados novos detalhes sobre a partida do artista, que foi encontrado sem vida neste sábado, 28, em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com informações apuradas pela CBS News, o Examinador Médico do Condado de Los Angeles divulgou uma atualização indicando que o caso foi 'adiado'. Esse termo sugere que a autópsia foi realizada, mas que a necessidade de mais detalhes requer 'investigações adicionais’, que estão sendo conduzidas por autoridades americanas.