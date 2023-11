Ex-namorado de Khloé Kardashian abre o jogo sobre traições: “Me sinto enojado”

O jogador de basquete Tristan Thompson abriu o jogo sobre repetidas traições enquanto estava namorando Khloé Kardashian

Nesta semana, uma presença especial no reality show do clã Kardashian-Jenner surpreendeu os espectadores. Tristan Thompson, jogador de basquete e ex-namorado de Khloé Kardashian abriu o jogo no programa sobre as traições que cometeu durante seu relacionamento com a modelo.

Em janeiro do ano passado, Khloé descobriu que Tristan, que é pai dos dois filhos da famosa, havia tido um filho com outra mulher durante o relacionamento. Após isso, o casal se separou. Atualmente, Khloé mantém uma relação amigável com Tristan e os dois dividem tarefas para cuidares de True e Tatum.

No episódio desta semana de “The Kardashians”, Tristan foi colocado em uma saia justa por Kourtney Kardashian e Kylie Jenner, irmãs de Khloé. “Para mim, pessoalmente, quando traio, fico enojado e sinto culpa no dia seguinte”, começou dizendo o atleta.

“Eu estava traindo por uma ação, apenas traindo por um sentimento, mas também se tratava de não saber amar, porque foi assim que eu cresci. O que eu vi do meu pai, como ele tratava a minha mãe, quando criança, quando você via isso, o trauma que você tem porque não pode proteger sua mãe, porque é muito jovem e porque sua mãe lhe diz que isso vai ficar bem, você basicamente entorpece suas emoções de medo e de tristeza. É o meu mecanismo de defesa”, tentou se justificar o jogador da NBA.

No início deste ano, a mãe de Tristan Thompson faleceu. Após isso, ele e Khloé passaram a ter um maior contato. De acordo com uma fonte ouvida pelo site americano Enterteinment Tonight, a ex-namorada e sua família teriam mandado flores para o atleta.

Na conversa com Kourtney e Kylie, Tristan ainda comentou que gostaria de mudar suas atitudes por conta de seus dois filhos que tem com a Kardashian. “Essa é minha motivação mais do que qualquer coisa. Eu nunca quero que minha filha vá para a escola e fale tão bem de mim, para então uma criança chegar e dizer: ‘Bem, seu pai é isso, isso e isso’. Ela ficará envergonhada e isso vai partir meu coração”.

Empreendedora!

Ainda sobre o clã Kardashian, Kim Kardashian recentemente deu detalhes sobre sua vida pessoal em uma entrevista. A mamãe coruja revelou que sua filha mais velha, North já tem um negócio próprio. A menina tem uma estratégia polêmica para aumentar seu lucro na barraquinha de limonada que possui.

“Se alguém aleatório parar, ela vai cobrar US$ 2. Mas se ela te conhecer, vai te enganar”, disse em entrevista à GQ norte-americana. “Eu recebo ligações de amigos dizendo que ela cobrou US$ 20 pela limonada. Ela pega os US$ 20 e diz: ‘Não tenho troco'", ainda comentou a mãe.