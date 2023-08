Ex-namorado de Gabi Martins cobre tatuagem que fez de homenagem para cantora

Gamer Lincoln Lau cobre tatuagem que havia feito em homenagem para cantora Gabi Martins

Fim de uma vez por todas! O gamer e streamer Lincoln Lau decidiu cobrir a tatuagem que tinha feito em homenagem a sua ex-namorada, a cantora e ex-participante do Big Brother Brasil 20, Gabi Martins. O ex-casal havia vivido momentos intensos e para celebrar a união, o influenciador digital tatuou a letra G e a data de início do relacionamento.

A homenagem para a ex-namorada virou um arrependimento rapidamente para o streamer. Com uma relação bem rápida, Lincoln decidiu cobrir a tatuagem. Nas redes sociais, a imagem do gamer cobrindo o desenho se espalhou.

Para esquecer para sempre o seu relacionamento com Gabi Martins, Lincoln optou por um olho enigmático com uma caveira e uma mão saindo de dentro. A mudança drástica não passou despercebida pelos internautas, que deixaram uma enxurrada de comentários sobre a ideia de cobrir a homenagem.

Vale lembrar que o relacionamento de Lincoln Lau e Gabi Martins acabou após o gamer ser acusado de trair a cantora, após mensagens com a influenciadora Kamille Millane vazarem. Nelas, os dois marcavam encontros enquanto o streamer ainda estava namorando a ex-sister.

“Rapaz, sempre achei que eu fosse emocionada, mas as subs são 1000x mais... e tá certo isso?”, “Fez tatuagem pra depois trair, é o fim”, “Por mais que eu odeio esse lixo tenho que admitir que ficou muito bom” e “Um homem lindo desse se estragou por ser abusivo, nojo” são alguns dos comentários deixados pelos internautas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ANTONIO SANTOS (@tonysantos_tattoo)

Gabi Martins fala da vida amorosa

Gabi Martins abriu o coração e falou sobre sua vida amorosa nas redes sociais durante uma interação com seus seguidores. Em uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram, a loira respondeu à mensagem de uma internauta, que pediu para a loira não desistir do amor. Vale lembrar que ela está solteira desde que descobriu uma traição do ex-namorado, Lincoln Lau.

"Tá na hora de arrumar um boy, solteira não combina com você. Não desista do amor. Bora!", escreveu um seguidor. Ao ver a mensagem, Gabi respondeu e afirmou que agora está focada em sua carreira. "Tá na hora de me priorizar e cuidar de mim. Continuar focada na minha carreira. Eu não procuro, na hora certa as coisas vão fluindo. Deixo Deus conduzindo. Não desisti do amor, não é porque alguém te feriu que todo mundo é assim", disse a artista.