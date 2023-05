Ex-mulher de Rafael Cardoso, Mari Bridi celebra aniversário do caçula: "Viva!"

Cresceu! Atriz Mari Bridi encanta ao mostrar festa de aniversário do filho, Valentin, fruto do casamento com Rafael Cardoso

A mamãe coruja Mari Bridi (38) se mostrou toda babona na web na tarde desta terça-feira, 30, ao celebrar o aniversário do caçula, Valentin, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Rafael Cardoso (37), de quem se separou em dezembro do ano passado e com quem ela também tem Aurora (8).

Em seu Instagram, a modelo e influenciadora digital publicou um registro do filho diante do bolo de aniversário, que teve como tema o desenho animado Naruto. Para entrar no clima da festa, o pequeno encantou os internautas ao surgir caracterizado com roupa de guerreiro.

Completando 5 anos de idade, o garoto ganhou uma linda declaração da mãe. "Viva o Timtim e num piscar de olhos o dengo mais gostoso completou 5 anos!", se derreteu ao declarar todo seu amor pelo herdeiro na legenda da postagem.

Nos comentários da publicação, amigos e admiradores da família deixaram mensagens de felicitações para o menino. Uma fã desejou: "Parabéns, Tim! Vida longa cheia de saúde, paz, amor, felicidades e conquistas ”. Já outra se derreteu e comentou: “Muita saúde, que ele continue a crescer em estatura e sabedoria, que ele siga os melhores caminhos nessa vida com muita alegria!”.

