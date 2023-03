Mari Bridi posa com a filha em vídeo inédito e fãs babam: "Lindíssimas!"

Mari Bridi causa alvoroço na internet ao surgir de look combinando com a herdeira, Aurora; confira!

Solteiríssima, a influenciadora Mari Bridi (38) apareceu no último sábado, 04, em um momento encantador ao lado da filha, Aurora (8), fruto de seu antigo relacionamento com o ator Rafael Cardoso (37), de quem se separou em dezembro do ano passado.

Em um vídeo fofo compartilhado em sua conta no Instagram, mãe e filha apareceram se produzindo para o show da banda Imagine Dragons que aconteceu no no Rio de Janeiro. De roupa preta e batom vermelho, Mari surgiu pleníssima e combinando looks com a pequena herdeira.

"Primeiro show com a minha pequena. Indo curtir Imagine Dragons que a gente ama!", declarou ela, esbanjando felicidade.

Nos comentários, foram só elogios para a dupla. "Ahh não!!! Melhor vídeo do meu feed!! roqueirinhas lindas do meu coração!!", afirmou um. "Arrasaram, lindíssimas!", elogiou outro. "Fofurômetro explodiu. Maravilhosas!", declarou um terceiro que ficou encantado com os registros.

Vale lembrar que recentemente Mari Bridi decidiu aproveitar o dia ensolarado para ir à praia com seus filhos, Aurora e Valentim.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MARI BRIDI:

Eles cresceram!

Ainda nas últimas semanas, Mari Bridi explodiu o fofurômetro nas redes sociais ao exibir um momento de amor e carinho com os filhos. Muito discreta sobre sua vida pessoal, a loira derreteu os internautas ao posar com os herdeiros, Aurora e Valentim.

Nos cliques publicados em seu perfil no Instagram, ela surgiu sentada no chão no maior chamego com os pequenos."Sim gente, meu pé tá sujo porque eu só ando descalça. Mas esse amor da foto é diário, 24h por dia, sem um segundo de interrupção", escreveu Mari bridi na legenda do post.