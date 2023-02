Eles cresceram! Mari Bridi reúne seu casal de filhos em clique fofíssimo: "Amor"

No chão, Mari Bridi reúne filhos para foto e seguidores se derretem nas redes sociais

Mari Bridi (38) explodiu o fofurômetro nas redes sociais nesta quinta-feira, 02, ao exibir um momento de amor e carinho com os filhos. Muito discreta sobre sua vida pessoal, a loira derreteu os internautas ao posar com os herdeiros.

A atriz é mãe de Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 4, frutos de seu casamento com Rafael Cardoso (38), de quem se separou em dezembro do ano passado.

Nos cliques publicados em seu perfil no Instagram, ela surgiu sentada no chão no maior chamego com os pequenos.

"Sim gente, meu pé tá sujo porque eu só ando descalça. Mas esse amor da foto é diário, 24h por dia, sem um segundo de interrupção", escreveu Mari bridi na legenda do post.

Nos comentários, diversos internautas elogiaram a união da família, ressaltando o amor entre eles. "Lindos", comentou uma fã. "Coisa linda de se ver, o amor mais pleno e verdadeiro é o que sentimos pelos nossos filhos”, escreveu outra. "Foto que transmite muita paz e amor", opinou uma terceira.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MARI BRIDI:

ASSUMIU

Ainda na última semana, Rafael Cardoso foi fotografado em um shopping no Rio de Janeiro com a modeloVivian Linhares.

O artista assumiu o namoro em suas redes sociais ao publicar um vídeo romântico trocando carinho com a amada.

No vídeo compartilhado em seu Instagram, o ator celebrou a recuperação de seu perfil nas redes sociais após ser hackeada. “Recuperamos o Instagram da Vivian aqui, tudo certo”, disse ele.