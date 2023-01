Ex-mulher de Fábio Porchat rompe o silêncio sobre a separação

Ex-mulher de Fábio Porchat, Nataly Mega se pronuncia sobre o fim do casamento: 'É sempre difícil'

A produtora Nataly Mega confirmou o fim do seu casamento com o humorista Fábio Porchat. Os dois decidiram seguir caminhos diferentes após cerca de oito anos juntos. A notícia da separação começou a circular nesta sexta-feira, 13, e eles confirmaram o término.

Após Porchat compartilhar uma declaração nas redes sociais sobre a separação, Nataly fez a mesma coisa e lamentou o fim da união. "É sempre difícil encerrar um ciclo que foi tão bom e tão feliz, mas a amizade, o amor e a admiração estarão sempre aqui, por tudo que vivemos e por tudo que você é. Tenho certeza que ainda estaremos próximos torcendo um pelo outro e sempre buscando a felicidade. Te amo infenéto [sic]", disse ela.

De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, eles se separaram porque cada um queria um caminho para o futuro. Nataly queria ter filhos, e Porchat, não. Isso fez com que eles se afastassem e escolhessem a separação.

Confira o depoimento de Fábio Porchat sobre a separação

Nas redes sociais, Fábio Porchat confirmou o término. "Para uma relação amorosa ser boa ela não precisa ser pra sempre. Ela precisa ser verdadeira. Vivemos oito anos maravilhosos juntos. Só temos boas lembranças e um sentimento muito forte um pelo outro. O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes. Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado. Tendo a certeza de que o carinho e a admiração mútua permanecerão. Inclusive temos um trabalho juntos ainda esse ano. Um filme em que a produtora Framboesa de Nataly Mega irá fazer com Fábio Porchat como ator principal. Seguiremos juntos mesmo separados. Está sendo muito difícil desde novembro quando começamos a tomar decisões. Íamos esperar até depois do carnaval para falarmos publicamente, mas a vida é assim. Te amo, Nataly. Infinéto! Você merece o mundo. E filhos lindos!", afirmou.