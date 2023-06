Ex-marido de Simaria, Vicente Escrig pode ser sondado para A Fazenda, diz colunista

Leo Dias revela que a Record TV pediu o contato de Vicente Escrig, ex-marido de Simaria, há poucos dias

O nome do ex-marido da cantora Simaria, Vicente Escrig, voltou a ser assunto na internet depois da entrevista que ele deu para o jornalista Leo Dias há poucos dias. Inclusive, o comunicador acaba de revelar que Escrig pode ser chamado para participar do reality show A Fazenda, da Record TV.

Segundo Leo Dias, no programa Fofocalizando, do SBT, a equipe da Record TV pediu o contato do ex-marido da cantora para ele. Por enquanto, o motivo do pedido ainda não foi revelado, mas existem rumores de que ele pode ser sondado para o reality show.

Vale lembrar que Vicente Escrig relembrou o fim do casamento com Simaria em sua entrevista mais recente. Para o colunista Leo Dias, ele fez revelações sobre o seu lado da história da separação e pegou todo mundo de surpresa.

Ele contou que está "quebrado" após o valor da pensão para os filhos ser estipulado pela Justiça. "Por causa disso, minha capacidade financeira se extinguiu praticamente. Eu tinha um patrimônio decente. Precisei fechar minha empresa de marketing digital. Colocaram uma pensão fora da minha capacidade. A pensão era de 17 salários mínimos desde o início de 2022.... Esse processo me quebrou em relação ao dinheiro e também mentalmente", declarou ele em entrevista ao jornalista Leo Dias que será exibida ao Fofocalizando nesta quinta-feira (1).

Em outro trecho, Vicente Escrig acusa Simaria de mentir. "99% das coisas que ela falou eram mentira. Ela disse que se separou de uma vez. Ela não se separou, fui eu que me separei da primeira vez porque tinha uma série de condições que não respeitavam nosso acordo inicial. Eu estava comprometido com o relacionamento. Deixei tudo (na Espanha), família, amigos e coloquei em risco meu trabalho em uma empresa francesa. Tudo para formar uma família. Eu não vim brincar no Brasil", disse ela.