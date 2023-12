Ex de Ana Hickmann publica foto do filho e desabafa: "Custei reconhecê-lo"

Ex de Ana Hickmann publica foto do filho e desabafa; ele reagiu ao relembrar a mudança do herdeiro no período em que ficou internado

CARAS Digital Publicado em 11/12/2023, às 10h40

Ex de Ana Hickmann publica foto do filho e desabafa: "Custei reconhecê-lo" - Reprodução/ Instagram