Ex-loira do Tchan que se tornou policial já expôs atritos com Scheila Carvalho

Ex-loira do ‘É o Tchan’, Silmara Miranda revelou conflitos nos bastidores com os colegas de banda, incluindo Scheila Carvalho

A ex-loira do ‘Tchan’, Silmara Miranda, ganhou os holofotes recentemente ao revelar que ficou fora da reunião de 30 anos do grupo depois de conquistar um trabalho na Polícia Rodoviária Federal. Em uma antiga entrevista, ela revisitou sua trajetória na banda e trouxe à tona alguns desentendimentos com dois dos integrantes: Scheila Carvalho e Jacaré.

Discreta sobre sua vida pessoal, Silmara aceitou conversar com o canal da TV Meia Norte sobre sua participação em um dos grupos mais icônicos dos anos 90. Inclusive, a dançarina, que substituiu Sheila Mello por quatro anos, admitiu que existiam pequenos atritos entre os integrantes nos bastidores dos shows, incluindo Scheila.

"É claro que a gente chegou a ter algum tipo de discussão, besteira. Às vezes, uma descia primeiro e ficava esperando na van. A gente ficava chateada, porque uma ficava esperando a outra. Às vezes, troca o figurino: 'Ah, você pegou o figurino'. Coisa besta, e as pessoas ampliam isso de uma forma de achar que era gente era inimiga”, ela relembrou os rumores.

Além de revelar os desentendimentos com a dançarina, Silmara também revelou algumas desavenças com Jacaré, mas deu razão ao artista: "Eu tinha meu jeito de dançar e ele queria que eu fizesse as coisas tudo do jeito dele. E eu batia um pouco de frente com ele, dizendo: 'Ah, eu quero dançar desse jeito'”, contou.

“No final das contas, ele estava certo, porque a coreografia é bonita quando todo mundo faz certinho, com os mesmo passinhos”, ela elogiou o ex-companheiro de palco. Por fim, Silmara terminou exaltando o trabalho dos dois: "É uma mulher incrível. Dança muito, é muito competente no que faz. Aprendi muito com ela. Ela e Jacaré eram referências", disse.

Vale lembrar que apesar das diferenças, Silmara faltou no reencontro do grupo por outro motivo. Em entrevista ao Extra, a ex-loira do Tchan revelou que trocou os palcos pelas pistas desde 2020, quando foi aprovada depois de estudar por dois anos para um concurso público. Atualmente, ela se dedica ao trabalho na Polícia Rodoviária Federal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silmara Miranda (@prf_silmara_miranda)

Por isso, a dançarina não pode mais ‘rebolar na boquinha da garrafa’ como costumava fazer no começo dos anos 2000, tanto é que faltou no reencontro: "Não poderia. Trabalho em dedicação exclusiva”, Silmara contou sobre seu novo trabalho, que foi conquistado após muitos anos de dedicação e estudos para prestar concurso público.

Por onde andam os ex-integrantes do É o Tchan?

O grupo de pagode baiano, que completa 30 anos em 2023, saiu em turnê com uma reunião nos palcos, apesar de não poder contar com a presença de Carla Perez, devido à sua agitada agenda de shows e nem de Silmara Mendes, por conta do trabalho. Mas Scheila Carvalho, Sheila Mello, Jacaré e Compadre Washington participaram das apresentações; saiba como estão os ex-integrantes.