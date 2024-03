Ex-genro de Leonardo desabafa após ninguém aparecer em inauguração de lanchonete

Ex-genro de Leonardo e ex-namorado de Susana Vieira, Sandro Pedroso investiu tudo o que tinha em lanchonete e ficou arrasado com inauguração vazia

Ex-genro de Leonardo e ex-namorado de Susana Vieira, Sandro Pedroso decidiu investir todas as suas economias em um novo negócio. Na noite da última segunda-feira, 12, o ator, que já trabalhou na Globo e na Record, realizou o sonho de inaugurar sua própria lanchonete. No entanto, ele acabou ficando arrasado quando nenhum cliente apareceu.

Em suas redes sociais, Sandro abriu o coração em um desabafo e compartilhou alguns cliques do em que aparece desolado com o empreendimento totalmente vazio: “Desabafo! Estou um pouco sumido das minhas redes sociais, porque juntei todo o dinheiro que eu tinha e com ajuda de poucos amigos", o ator compartilhou detalhes do investimento.

“Montei um “Pit Dog", assim que chamamos um bom lanche aqui no Goiás! Mas acabou que não veio nenhum cliente na inauguração. Mas assim, estou desanimado hoje… Mas não perco afé”, o ex-namorado de Jéssica Beatriz Costa, filha do sertanejo Leonardo, desabafou sobre o lançamento do restaurante na legenda da publicação.

Nos comentários, muitos seguidores prometeram apoiar e incentivar o novo negócio de Sandro: “Calma, Sandro Pedroso vai rolar! Acalme seu coração”, disse um admirador. “Eu creio que vai bombar”, escreveu outro. “Vai virar bro”, escreveu Daniel Erthal, ex-galã de Malhação que trabalha como comerciante de bebidas no Rio de Janeiro atualmente.

No entanto, alguns apontaram que o desabafo poderia ser uma estratégia para alavancar as vendas: “Isso é marketing, gente”, apontou um seguidor. “Se for marketing ou não, ele precisa ganhar o pão de cada dia”, uma apoiadora defendeu o ator. “Pode até ser marketing, mas é triste abrir um comércio e não ter clientes”, disse mais uma; veja o desabafo de Sandro:

Quem é Sandro Pedroso?

Sandro Pedroso começou a carreira artística ainda na infância com espetáculos no circo em que sua mãe trabalhava. Com o passar do tempo, ele se formou em artes cênicas e ganhou destaque no teatro. Na sequência, o ator engatou em novelas, como ‘Laços de Sangue’ e ‘Fina Estampa’ na Globo. Ele também participou do reality da Record, ‘A Fazenda’.

Sua vida pessoal foi marcada por algumas polêmicas. Sandro já namorou com a atriz Susana Vieira antes de estrear nas telinhas. Depois que desmanchou o relacionamento, ele se envolveu com Jéssica Beatriz Costa, que é uma dos seis herdeiros do cantor sertanejo Leonardo. Pouco tempo depois, eles se casaram e deram boas vindas ao herdeiro, Noah.

Mas o relacionamento chegou ao fim em 2020: “Decidimos continuar amigos e ter um relacionamento saudável em prol do Noah e de nós dois também. As pessoas querem encontrar um motivo crucial para o término, mas não tem. Simplesmente não deu certo mesmo, acontece", Jéssica explicou na época do término em uma entrevista ao Uol.