Ex-Fazenda Alex Gallete abre o jogo sobre novo reality de pegação: 'Nada confirmado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Alex Gallete respondeu sobre as especulações envolvendo a nova temporada do De Férias com o Ex Brasil

Desde que saiu de A Fazenda 14, o influenciador Alex Gallete (34) garante que tem aproveitado todas as oportunidades possíveis que lhe aparecem. Nos últimos meses, ele surgiu como um dos cotados para a nova temporada do De Férias com o Ex Salseiro Vip.

Em entrevista à CARAS Brasil, Alex abriu o coração e falou sobre os boatos que correm nas redes sociais. Segundo o paulistano, a informação é falsa, mas ele adoraria participar do reality de pegação da MTV. "Saíram algumas listas com meu nome e eu amo o formato do programa. Não existiu nada confirmado, porém estou super aberto pra viver essa experiência. Sou fã real do de Férias com ex", declara.

Com quase 1 milhão de seguidores no Instagram, Alex tem chamado atenção ao investir em cliques mais sensuais. Os registros, inclusive, têm rendido muitos comentários ousados dos fãs, que prontamente já estão pedindo por algo a mais.

Para Alex, estrear em alguma plataforma de conteúdo adulto, como o Onlyfans ou Privacy, é uma possibilidade real. "Eu estou vivendo um momento muito feliz da minha vida, inclusive com meu corpo", garantiu.

"Plataforma adulta eu já recebi alguns convites e sempre fico de analisar e entender se seria válido no momento. Mas nunca descarto as possibilidades", disse ele, que não tem vergonha alguma em aparecer de sunga e exibindo o corpo na internet.

Alvo de alguns ataques na web desde que saiu do reality da Record TV, Alex contou que acabou se acostumando com os haters e não tem se incomodado com os comentários de ódio. "São pessoas que se escondem atrás de perfis fakes", dispara.

"Nunca me incomodou e acredito que quanto mais me macetam, mais eu cresço. Só espero de verdade que muitas coisas sejam analisadas pois sabemos que infelizmente diversas pessoas tiraram suas vidas por conta de notícias e pessoas fakes", finaliza.

DE OLHO EM A FAZENDA 15

Depois de ter enfrentado uma temporada intensa no ano passado, Alex tem aproveitado o tempo livre para acompanhar a rotina dos peões deste ano em A Fazenda 15. Para ele, Rachel e André têm chances de cativar o grande público.

"Estou acompanhando muito. Acredito que tem personagens incríveis pra fazer muito sucesso. Ver se fora é muito diferente. Desde o primeiro dia já amei o carisma do André e a sabedoria da Rachel. Tem grandes chances de conquistar o público e irem pra final", disse.

Neste ano, a produção do programa montou uma dinâmica que permitiu o retorno de Shayan, antigo colega de confinamento de Alex, que acabou sendo expulso por conta de uma polêmica de agressão física. O influencer afirma que o ex-colega mereceu a vaga: "Ele voltou sendo escolhido pelo público. Espero que possa mostrar mais o seu lado humano e sigo torcendo".