Ex de Jojo Todynho e namorada já falaram sobre futuro do namoro: 'Uma família'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, e Jaquelline Grohalski falaram sobre relacionamento após A Fazenda

Jojo Todynho supreendeu a web nesta segunda-feira, 26, ao opinar sobre o novo namoro de seu ex, Lucas Souza, nas redes sociais. O antigo marido da artista engatou um romance com a campeã do reality A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski, no final de 2023. Em entrevista à CARAS Brasil, os namorados já falaram sobre paixão e futuro do relacionamento: "Uma família".

"Nós vamos nos dar a chance de nos conhecermos melhor aqui. Sabemos que, durante o confinamento, as emoções se afloram e a carência bate forte. Aqui fora a rotina é intensa e diferente e, agora, estamos nos adaptando", declarou o ex de Jojo Todynho , que conheceu Jaquelline Grohalski durante o confinamento no reality A Fazenda 15.

"Depois de passar tudo o que passei lá dentro, digo que ela foi muito corajosa. Se depender de mim, a nossa história está apenas começando", acrescentou Lucas Souza , durante entrevista à CARAS Brasil em dezembro de 2023.

Além do ex-peão, Jaquelline Grohalski também fez questão de falar sobre o relacionamento após o reality show: "Foi muito bom reencontrar o Lucas, estamos tendo uma conexão muito boa pós-confinamento".

A campeã de A Fazenda 15 contou à CARAS Brasil que, entre os planos para 2024, está o sonho de pensar em formar uma família: "Quero batalhar ainda mais pelo meu lado financeiro, trabalhar bastante, focar na minha família, estreitar relações de trabalho e fortalecer amizades. E, claro, pensar em um futuro bem breve de formar uma família".

