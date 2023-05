Ex-marido de Iza faz fila andar e publica vídeo fofo com namorada mais nova

Produtor Sérgio Santos, que é ex-marido da cantora Iza, assumiu affair com dançarina ao publicar vídeo dos dois juntos

Ex-marido da cantora IZA (32), o produtor musical Sérgio Santos (36) fez a fila andar ao assumir novo romance com uma dançarina. Vale lembrar que a cantora também já está comprometida.

Ele publicou, nos stories, um vídeo de um passeio de lancha com Ramana Borba (21), no qual aparece em clima de romance com ela, trocando carícias e abraços. O produtor e a cantora foram casados por quatro anos e anunciaram o divórcio em outubro de 2022. Desde então, ela se envolveu com o jogador Yuri Lima (28), com quem namora no momento.

Ela contou, recentemente, como conheceu o novo amado. "O perfil dele me chamou a atenção, vi que ele era uma pessoa muito discreta e não postava muitas coisas", disse à Quem durante evento em São Paulo na noite de terça-feira, 9.

"É uma pessoa muito especial, que eu me sinto grata de ter conhecido", declarou. "Estou muito bem, muito feliz, muito apaixonada. Isso é muito bom pra trabalhar, pra viver", completou.

