Ex de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb é clicada trocando carinhos com bonitão

Mariana Goldfarb é clicada trocando carinhos com bonitão no Tardezinha que foi realizado neste domingo, 17; veja os cliques

Solteira desde que terminou seu casamento com Cauã Reymond, a modelo Mariana Goldfarb surgiu em clima de intimidade com um bonitão ao ir ao Tardezinha realizado neste domingo, 17, em São Paulo.

Em flagras realizados por fotógrafos que estavam no local, os dois surgem agarradinhos, trocam beijos e confidências ao pé do ouvido. Feliz e sorridente, a musa se aconchegou nos ombros do rapaz.

Esta é a primeira vez que Mariana Goldfarb é clicada aos beijos desde o fim de seu casamento com o galã da Globo, decisão que ela tornou pública em abril. Na época, os dois não deram detalhes sobre os motivos que levaram ao fim da união.

Recentemente, a nutricionista se emocionou e desabafou sobre o momento que vive."Eu fico emocionada, porque a vida é muito boa. A gente é o que tem de mais precioso. A liberdade que estou sentindo agora, a fluidez com que estou vivendo a minha vida e cuidando de mim com tanto carinho e amor, me dando esse espaço. O bem-estar que eu sinto hoje é tão puro, genuíno e gostoso de sentir, que vale a pena. Todas as minhas pequenas escolhas que impactam ao longo do dia valem a pena. Quero ser a minha melhor versão", ela concluiu.

Veja:

Mariana Goldfarb aos beijos com novo affair - AgNews

Mariana Goldfarb fala sobre sua vida financeira:

Desde que colocou um ponto final em seu casamento, a modelo Mariana Goldfarb compartilha conselho valiosos para suas seguidoras mulheres. Através dos stories de seu Instagram, a ex-esposa de Cauã Reymond decidiu incentivar a independência financeira feminina e trouxe seus próprios relatos sobre o assunto enquanto passeava com sua cachorrinha.

Na ocasião, a famosa admitiu que não veio de uma família rica. Ela também confessou que ter seu próprio dinheiro é algo muito satisfatório. "Maior liberdade é a gente viver a nossa vida à nossa maneira. É um caminho sem volta. Sabe o que é interessante? Eu não venho de família rica. Tudo que tenho hoje, eu tive que trabalhar muito pra conquistar", disse Mariana, que detalhou sua vida financeira.