Ex de Bruna Surfistinha justifica porque foi embora com as gêmeas: "Mãe ausente"

Ex de Bruna Surfistinha justifica decisão de deixar a casa com as gêmeas; veja

Em um longo desabafo nas redes sociais, o ex-marido de Bruna Surfistinha, o empresário Xico Santos explicou porque saiu de casa com as duas filhas gêmeas. Abalado, ele disse que está criando as pequenas sozinho.

Ele decidiu se pronunciar após ela dar declarações em um podcast. "Diário de um pai solo e uma mãe ausente: Vivi a paternidade de uma maneira diferente do que imaginava. Sendo pai em tempo integral e solo por um ano e cinco meses. A 'mãe'? Apegada à sua garrafa de vodka (consumindo uma por dia). Nossa! 'Mas ela precisa de ajuda'. Sim, ela precisa de ajuda há 11 anos. A ajuda aparece, a oportunidade de vida nova se escancara, o tal sonho de ser mãe vai dar um chacoalhão nela e ela vai ter forças. Não rolou!", disse Xico.

Na conversa sincera, ele ainda disse que tentou tudo o que pode, mas a situação se tornou insustentável. "Quem precisa de ajuda sou eu! Cuidando de duas crianças incríveis que tiveram que aprender junto comigo a facilitar nossa jornada enquanto pai solo e filhas de uma 'mãe' ali, na cozinha, agora com o som no último volume e mal se aguentando em pé. Ciclo de amigos próximos e que conviveram em fases isoladas dessa nossa jornada muito se assustaram e em partes tentaram também algo, principalmente por verem a sobrecarga e o descaso da suposta 'realizada mãe'. Eu só quero deixar aqui meu desabafo após ver uma palhaçada em um podcast de pouca audiência que comprou uma briga de girl power, passando vergonha gratuita", escreveu.

Neste final de semana, Bruna Surfistinha contou sua versão em um podcast. Ao programa, ela contou que ele foi embora com as filhas e disse que estava sofrendo após sofrer até um aborto.

“Ainda está muito difícil falar sobre isso (...) Engravidei no ano passado, em julho, descobri em agosto e acabei perdendo, infelizmente. Foi um filho que não era desejado, foi um susto pra gente, a gente estava aceitando. Infelizmente, acabei sofrendo um aborto em casa mesmo. E a partir disso, mudou muito. Não tive apoio nenhum depois do meu aborto. Não recebi um abraço, uma palavra de conforto por parte do Xico. Foram meus amigos que me acolheram naquele momento. Daí, percebi que, eu como mulher, não estava sendo ninguém ali”, desabafou no "Podsexy".

