Ex-BBB Sarah Aline vibra ao conquistar 1 milhão de seguidores no Instagram

A ex-BBB Sarah Aline comemorou a marca de 1 milhão de seguidores e fez um agradecimento aos fãs

Sarah Aline (25) alcançou uma marca importante nesta quarta-feira, 19, e usou as redes sociais para comemorar o feito. A ex-participante do BBB 23 conquistou 1 milhão de seguidores no Instagram, e vibrou muito.

No vídeo, o pai da psicóloga, Vagner Rodrigues, surge com vários balões, incluindo um em formato do número 1 e da letra M, e também com um mini bolo. Sarah, então, se levanta e comemora os novos seguidores.

Já na legenda, ela agradeceu o carinho dos fãs. "Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que estão por aqui. É lindo pensar no tanto de gente que se identifica comigo e no carinho que eu tenho recebido desde a minha saída do BBB. Sem vocês, Saraliners, nada disso seria possível. SOMOS 1 MILHÃO OBRIGADA", escreveu a ex-sister.

Confira o vídeo de Sarah Aline comemorando 1 milhão de seguidores:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sarah Aline (@saa_aline)

Pai de Sarah é vítima de racismo

Vagner Rodrigues, pai de Sarah Aline, revelou que foi vítima de preconceito em um hotel. Pelo Instagram, ele contou que passou por uma situação constrangedora ao ser interrogado pelos seguranças do estabelecimento, que não acreditaram que ele era hóspede, quando foi buscar a filha. "Eu tô louco para dar entrevistas que nem ela, mas o máximo que eu arrumei foi ser entrevistado pelos seguranças do hotel, que não acreditaram que eu era hóspede", ele revelou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!