Ex-BBB Ivy Moraes anuncia fim de namoro e revela motivo: “Sem expectativa”

A ex-BBB Ivy Moraes revelou que terminou seu namoro com Fernando Borges, ex-participante do “Power Couple”

Nesta quarta-feira, 22, Ivy Moraes anunciou o fim de seu relacionamento com Fernando Borges. A ex-BBB revelou que não está mais namorando o ex-participante do reality-show “Power Couple” há cerca de um mês.

“A gente terminou já faz um tempinho. É por isso que a gente não está mais com fotos nas redes sociais e não está se seguindo mais. Está por volta de um mês que não estamos mais juntos”, declarou a ex-BBB para o portal do jornalista Leo Dias.

A participante do BBB 20 revelou as motivações para o fim do relacionamento, sendo uma delas namoro à distância vivido pelo casal. “Nós tínhamos um relacionamento à distância. Já íamos para quase 3 anos de relacionamento, e a vida do Fernando é muito focada em Vila Velha, Espírito Santo, e a minha é muito focada em Belo Horizonte e São Paulo”, comentou.

“Então a gente começou a conversar e entender que ele não tinha expectativa nenhuma de vir para cá e eu estava sem expectativa nenhuma de ir para lá. Então, literalmente, cada um começou a ir para um caminho e começou a se distanciar por conta dessa falta de projetos futuros. Até que eu cheguei a conclusão de que o melhor era cada um seguir o seu caminho, já que não havia esses projetos, essas ideias de futuro, nós começamos a enxergar que não estava valendo a pena manter o relacionamento”, detalhou a ex-BBB que entrou no reality pela Casa de Vidro.

Ivy ainda afirmou que o término foi amigável: “Não teve briga, nada grave, graças a Deus. Foi realmente uma decisão em comum acordo, porque a gente viu que estava como se não tivesse futuro. Eu sem conseguir das minhas coisas aqui, e ele sem conseguir abrir mão das coisas dele lá também”.

“Eu pretendo ter uma família, eu projeto ter um futuro e acredito que ele também. Mas para isso a gente precisa que a pessoa esteja perto da gente. Então foi quando a gente começou a ter esses conflitos e decidimos romper o relacionamento”, finalizou a ex-BBB.

Acabou!

Ainda nessa semana, a cantora sertaneja Maraisa anunciou o fim de seu noivado com Fernando Mocó. A cantora confirmou a separação para o colunista Lucas Pasin da Splash UOL:“Terminamos o noivado sim. Estava bastante complicado para mim, trabalho demais. Mas está tudo bem, tudo em paz”.

Após a confirmação, o motivo da separação da dupla de Maiara e o empresário veio à tona. De acordo com Leo Dias, um conflito sobre as folgas da cantora teria sido a motivação para o término do casal.