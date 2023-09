Ex-BBB Hariany exibe vídeo de beijo no filho do cantor Leonardo

Assumidos! Ex-BBB Hariany Almeida troca carinhos com Matheus Vargas, que é filho do cantor Leonardo, em novo vídeo

A ex-BBB e influencer Hariany Almeida assumiu que está vivendo um romance com o cantor sertanejo Matheus Vargas, que é um dos filhos do cantor Leonardo. Neste final de semana, os dois apareceram trocando carinhos e beijos em um vídeo compartilhado por ela nos stories do Instagram.

Eles foram aproveitar o final de semana de folga em um resort com os amigos e a família e apareceram juntinhos. Os dois ainda não revelaram detalhes sobre o relacionamento, mas pareceram que estão cada vez mais assumidos!

Os rumores sobre o affair de Hariany e Matheus surgiram em julho deste ano, quando ele levou a jovem para conhecer a fazenda de sua família. Pouco depois, a equipe dele confirmou que os dois estão se conhecendo, mas sem colocar rótulos. Desde então, os fãs deles shippam o novo casal e torcem para que eles oficializem um namoro em breve.

Matheus Vargas faz revelação sobre Hariany

O Matheus Vargas surpreendeu os fãs ao revelar nas redes sociais detalhes de sua relação com Hariany Almeida, ex-participante do BBB. Em um momento bem sincero, ele contou que os dois estão realmente se conhecendo, mas despistou os boatos de romance.

"Achei bom demais! Não a conhecia. Acho que a tinha visto uma vez só. Pude conhecê-la melhor no dia, trabalhando junto com ela. Viram que eu repostei que ela quase arrebentou meu pé no primeiro take? Graças a deus não deu nada", disse ele.

Matheus Vargas ainda deixou claro que a atriz tem várias qualidades além da beleza e que a sintonia entre os dois foi imediata. "Conhecê-la melhor foi muito bom. Ela é uma pessoa única, muito engraçada, muito gente boa, virei fã dela e tenho um carinho muito especial", completou.