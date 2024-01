Ex-BBB Gyselle Soares dá novo relato após ser alvo de ataque em SP: "Fiquei em pânico"

Em entrevista à CARAS Brasil, Gyselle Soares desabafou sobre episódio traumático que viveu após sofrer tentativa de assalto em São Paulo

A ex-BBB Gyselle Soares revelou que precisou fazer uso de calmante após ser vítima de uma tentativa de assalto à mão armada em São Paulo nesta terça-feira, 23. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz desabafou e confessou que ainda está em estado de pânico, mesmo estando em um local seguro.

"Eu tô toda machucada, cheia de vidros no meu corpo. Eu tomei banho, mas eu tenho uma sensação dos vidros todos em mim ainda", relatou a famosa, que ao chegar em casa precisou do auxílio de um remédio para conseguir se acalmar: "tomei um pouquinho de calmante, não estava bem. Fiquei com pânico, com crise de ansiedade".

Através do Instagram, Gyselle chegou a dividir com os fãs o que ela havia passado. Segundo a ex-BBB, ela passava pela rua Brigadeiro Luís Antônio, no bairro da Bela Vista, no centro de São Paulo, quando foi surpreendida por um homem armado.

O criminoso quebrou o vidro do carro e tentou levar a bolsa com alguns pertences da influenciadora. Ainda conforme a piauiense, que no último ano ficou no segundo lugar do reality A Grande Conquista, da Record, ele ameaçou tirar sua vida.

"Sei que a polícia faz o serviço delas, mas eu não tenho energia para fazer um boletim de ocorrência. O prejuízo já está feito. Não tive acolhimento na cidade, me senti meio desamparada. Preferi vir para casa e me recompor", conta.

Em meio ao momento traumático, Gy tem tentado seguir normalmente com sua agenda de compromissos, como a preparação para o Carnaval de São Paulo. "A vida continua. O mais importante é que eu estou com saúde, mas eu ainda estou em pânico", diz ela, que neste ano será uma das musas da escola de samba Camisa Verde e Branco.