Gyselle Soares detalha momento de pânico em tentativa de assalto

Abalada, a ex-BBB Gyselle Soares relatou o momento em que teve seu carro destruído durante uma tentativa de assalto em São Paulo

A ex-BBB e apresentadora Gyselle Soares usou as redes sociais para compartilhar um momento de pânico que passou durante a manhã desta terça-feira, 23, em São Paulo. Bastante abalada, ela caiu no choro ao contar que teve seu carro destruído em uma tentativa de assalto.

Em seu Instagram oficial, Gyselle detalhou o ocorrido: "Eu não queria passar aqui para dar uma notícia ruim, mas eu acabei de ser assaltada”, iniciou a ex-BBB, chorando bastante. “Quebraram meu vidro, tentaram pegar minha bolsa e meu telefone. Desculpe, pois estou muito nervosa. Mas, graças a Deus, nada aconteceu comigo", continuou.

Na sequência, ela explicou o exato momento em que foi abordada. "Eu estava no sinal e, bem ao lado, tinha uma praça. Eles saem do nada e quebram seu carro. O cara estava com uma coisa e dizendo ia me matar… Foi bem complicado, mas agora eu tenho que ter força para poder trabalhar", relatou Gyselle Soares.

Em outro momento, a famosa mostrou registros de como ficou seu veículo após a tentativa de assalto. Nas imagens, é possível observar o vidro do motorista todo quebrado. Apesar do grande susto, a apresentadora garantiu que nada de ruim tinha acontecido com ela.

Ao final de seu desabafo, Gyselle Soares deixou um alerta aos seguidores da capital paulista. "Queria dizer para vocês terem muito cuidado, pois São Paulo está muito perigoso. Eu não desejo para ninguém o que passei hoje. A gente é trabalhador, acorda cedo todo dia para ir lutar pelos sonhos da gente. De repente, a gente passa por uma situação dessa… Não tem um policial, não tem ninguém para acolher a gente", concluiu a ex-BBB, ainda em prantos.

