Gyselle Soares e Thiago Servo surgem em clima de romance no final de ano

Assumidos! Gyselle Soares e Thiago Servo se conheceram no reality show A Grande Conquista, da Record TV, e vivem romance na vida real

A atriz e apresentadora Gyselle Soares e o cantor Thiago Servo deixaram os fãs radiantes com foto em clima de romance durante as festas de final de semana. Ela foi passar o Natal com a família dele e os dois mostraram uma foto juntinhos nas redes sociais.

Na imagem, eles apareceram prestes a dar um beijo e trocaram declarações carinhosas. Na legenda, ela disse: "Feliz natal meus cheiro, com muito amor para dar”. Em resposta, ele comentou: "Meu amor todinho”.

Há uma semana, Thiago se declarou para ela com um post com vários momentos dos dois juntos. "Dezembro in love: um mês incrível, onde eu me reencontrei com o amor, e pude viver momentos lindos, inclusive taí uns trechos da nossa primeira viagem juntos, ao lado de amigos que a gente ama. Desejo a vocês que também encontrem o amor, e tenham coragem de vivê-lo", escreveu.

Ao ver a homenagem, Gyselle também respondeu com uma declaração de amor. "Desde a primeira vez que eu te vi no reality a grande conquista meu amor, eu já sabia que Você era o meu grande e primeiro amor de toda minha vida. Te amo para vida inteira, o amor que eu sempre sonhei. E sei quanto você lutou pelo nosso amor. Que Deus nos abençoe sempre como vem fazendo", declarou.

Os dois se conheceram no reality show A Grande Conquista, da Record, no qual ele foi o campeão, e iniciaram o romance na vida real.

View this post on Instagram A post shared by Gyselle Soares (@gysellesoaresestevao)

View this post on Instagram A post shared by Thiago Servo (@thiagoservo)

Thiago Servo apresenta seu filho

O cantor Thiago Servo, que foi o grande campeão do reality show A Grande Conquista, da Record TV, celebrou o nascimento do filho, Emannuel, em agosto de 2023. O bebê é fruto de um relacionamento anterior dele e veio ao mundo com saúde.

Nas redes sociais, o artista mostrou as primeiras fotos do bebê na maternidade e comemorou o nascimento dele. “Meu moranguinho nasceu. Não encontro palavras para dizer o tanto que já amo meu ursinho. Mini Manu. Amor da minha vida. Reizinho. Papai babão”, disse ele na legenda.