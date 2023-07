Thiago Servo quebra o silêncio após rumores de affair com Gyselle: "Linda"

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Thiago Servo abriu o coração e deu detalhes sobre possível futuro com Gyselle Soares

O cantor Thiago Servo (37), vencedor do programa A Grande Conquista, da Record TV, falou pela primeira vez sobre as especulações sobre seu futuro com Gyselle Soares (39). Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ele confessou que está encantado pela piauiense. "Linda", disse.

"A gente está cheio de trabalho, os dois estão focados em seus trabalhos. Mas ela é uma mulher linda, maravilhosa, companheira e parceira. Só tenho coisas boas para falar dela, a gente tem se visto direto, nos encontramos quase todo dia aqui fora", contou ele.

Durante A Grande Conquista, Thiago e Gyselle se envolveram em algumas polêmicas, mas volta e meia acabavam protagonizando cenas que levaram muitos internautas a torcerem pelo romance entre eles. Após o fim do programa, eles também trocaram mensagens suspeitas nas redes sociais.

Em meio à torcida dos fãs para que os dois fiquem juntos, Thiago não descarta totalmente o relacionamento com Gyselle. No entanto, o artista reforça que os dois estão focados na carreira. " Vamos ver, se for para acontecer, vai acontecer. A gente está bem tranquilo, ela ta focada em estruturar a carreira dela, ela é uma menina muito talentosa ", disse ele.

Se tratando de carreira profissional, Thiago está cheio de planos e logo deve apresentar novidades para os fãs. O artista contou que tem se organizado para gravar um DVD com participações de vários artistas do momento. "Já tem bastante participações confirmadas, como a Melody, Paula Matos, Matheus e Kauam. Espero poder trabalhar muito", disse.

AMIZADE COM THAEME MARIÔTO

Na última semana, os fãs de Thiago Servo se surpreenderam com o uma publicação de Thaeme Mariôto pedindo votos para o sertanejo na final de A Grande Conquista. Isso porque algumas pessoas acreditavam que os dois eram inimigos desde o fim da dupla, em 2013.

Mas apesar dos comentários da internet, Thiago garante que a postagem da antiga colega de dupla não foi uma surpresa, visto que eles continuam amigos e têm uma ótima relação.

"Não me surpreendeu, porque nossa relação é ótima. A gente se dá muito bem, temos um amor um pelo outro como irmãos. Eternamente vamos fazer parte da vida um do outro e eu sou fanzaço dela. Fiquei muito feliz, mas não me surpreendeu porque eu sei do carinho que temos um pelo outro. A gente sempre se fala", declarou.