Quem é Thiago Servo? Conheça o artista que venceu o reality A Grande Conquista

Thiago Servo superou diversas etapas do reality A Grande Conquista e levou prêmio de R$ 1 milhão para casa

O cantor Thiago Servo (38) foi coroado como o vencedor do reality show A Grande Conquista, da Record TV, nesta quinta-feira, 20. Após superar provas, votações e diversas etapas do jogo, ele levou para casa o prêmio de R$ 1 milhão.

Thiago disputou a final do programa ao lado de Gabriel Roza, Natália Deodato e Gyselle Soares. Ele recebeu 35,60% dos votos do público, liderando com uma larga escala a disputa.

Longe do estrelato por alguns anos, o artista confessou que pretende usar o dinheiro para pagar débitos antigos e também investir em um imóvel, para deixar como herança para seu filho que nascerá nos próximos meses.

"Nossa, tem tanta conta para pagar que acho que quando puxar no papel, vou ver se sobra. Mas acho que vou dar entrada, ou comprar, se achar no valor, um apartamento, para o meu filho morar comigo, esse filho que está vindo, e para a minha mãe também. A gente vive morando de aluguel, pulando de galho em galho. Então, pretendo ou comprar de uma vez ou pelo menos dar entrada em uma boa parte de um apartamento ou casa", disse.

MAS, AFINAL, QUEM É THIAGO SERVO?

Natural do estado do Paraná, o cantor José Lázaro Servo se tornou conhecido nacionalmente após assumir o nome artístico Thiago em 2011. Na época, ele fazia parte de uma dupla com Thaeme Mariôto.

Durante os anos que esteve na dupla Thaeme & Thiago, o artista bombou com músicas como Ai que Dó, Perdeu e Hoje Não. No entanto, a parceria durou apenas até 2013, devido discordâncias quanto à carreira artística.

Dois anos depois, Servo participou de A Fazenda 8, se tornando um dos protagonistas da temporada. Mas apesar da grande torcida, ele acabou desistindo do programa, gerando frustração nos seus fãs.

Logo após sua saída de A Fazenda, Thiago foi preso injustamente por conta de uma polêmica envolvendo paternidade. Ele chegou a dormir na cadeia por quatro dias, antes de ser comprovado que, na verdade, ele não era o pai da criança.

Ele também estampou diversas notícias sobre seu relacionamento com a influenciadora Ana Paula Minerato. Os dois, que se conheceram durante A Fazenda 8, resolveram seguir o namoro fora do reality, mas não deu nada certo.

Thiago acusou a loira de violência doméstica, o que gerou debate nas redes sociais. Em sua defesa, Minerato disse que o sertanejo era agressivo e apenas estava se defendendo. "Ele começou a me ameaçar pelo WhatsApp falando que ia me ferrar com os fãs e postaria várias coisas sobre nós nas redes sociais, ele sempre querendo expor nossa relação aos quatro cantos, sempre agressivo e sem noção do que faz", disse Minerato.