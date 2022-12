Ex-BBB Gleici Damasceno revela fim do namoro e fala sobre carreira de atriz

Dedicando-se à carreira de atriz, campeã do BBB 18 Gleici Damasceno conta que namoro com norte-americano chegou ao fim após 3 meses

A ex-BBB Gleici Damasceno (27) revelou que seu relacionamento com o estudante norte-americano Josh Sims chegou ao fim.

Após pouco mais de três meses de namoro, a campeã da edição de 2018 do Big Brother Brasil contou que está solteira, mas afirmou que está bem.

"A gente se gosta, mas viver um namoro à distância é algo muito complicado", disse ela em entrevista para a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. "Ele mora em Kentucky (EUA). Estava muito difícil nos vermos. Achamos melhor terminar", explicou.

Gleici afirmou ainda que está focada em sua carreira: "Agora, estou focada na carreira como atriz. Quero me estabelecer no mercado e cuidar da minha saúde mental para dar conta de tudo."

Longe da família no Acre, ela está morando em São Paulo para se dedicar aos estudos. No elenco do filme inédito Noites Alienígenas, que foi o vencedor da última edição do Festival de Cinema de Gramado, ela também contracenou com Xuxa Meneghel na série Tarã, que vai ao ar no Disney+ em 2023.

"Eu estudei teatro a minha adolescência inteira. Quando saí do “Big Brother Brasil”, decidi que era a hora de investir nas artes cênicas. Fiz muitos cursos e me dediquei. Agora, os trabalhos estão aparecendo. Estou fazendo muitos testes. E só de ser lembrada para testes já é uma vitória. Um sinal de que estou no caminho certo", celebrou Gleici.

De biquíni neon, Gleici Damasceno exibe bronzeado

A ex-BBB Gleici Damasceno esbanjou sensualidade ao compartilhar um novo álbum de fotos nas redes sociais. Recentemente, ela exibiu a sua boa forma e beleza ao surgir apenas de biquíni estilo fio-dental e verde neon.

Nas imagens, ela caprichou no 'carão' na hora do clique e deixou à mostra sua barriguinha sarada e o bronzeado perfeito. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Gata demais!”, “É uma deusa”, “Impactada com a beleza”, disseram.

