De biquíni neon, Gleici Damasceno exibe o bronzeado perfeito

Gleici Damasceno eleva a temperatura das redes sociais ao mostrar toda a sua beleza em novas fotos

A ex-BBB Gleici Damasceno esbanjou sensualidade ao compartilhar um novo álbum de fotos nas redes sociais. Neste domingo, 4, ela exibiu a sua boa forma e beleza ao surgir apenas de biquíni estilo fio-dental e verde neon.

Nas imagens, ela caprichou no 'carão' na hora do clique e deixou à mostra sua barriguinha sarada e o bronzeado perfeito.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Gata demais!”, escreveu um seguidor. “É uma deusa”, afirmou outro. “Impactada com a beleza”, declarou mais um.

Vale lembrar que Gleici Damasceno está no elenco da série Tarã, do Disney Plus. Ela interpreta uma guerreira na praia. “Que alegria poder fazer parte desse projeto tão importante. Essa guerreira é fogo e eu estava super ansiosa para contar a novidade para vocês. Que alegria”, disse ela recentemente.