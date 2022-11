Ex-BBB Gleici Damasceno dá carrão de presente para a mãe: ''Presente de Natal antecipado''

Campeã do BBB 18, Gleici Damasceno adianta Natal e surpreende a mãe, Dona Vanuzia, com carro zero km

A ex-BBB Gleici Damasceno (27) antecipou o Natal e deu um presente mais que especial para sua mãe, dona Vazunia Damasceno!

Na última quinta-feira, 04, a campeã da edição de 2018 do Big Brother Brasil surpreendeu a matriarca com um carrão zero-quilômetro. A influenciadora acreana decidiu adiantar a data especial do final de ano e levou Vanuzia para buscar seu automóvel novo na concessionária.

A mãe de Gleici foi quem postou o registo em seu perfil no Instagram, em que aparece em frente ao seu carro, avaliado em cerca e R$ 120 mil.

"Presente de Natal antecipado. Obrigada, minha filha, que Deus abençoe cada dia mais e mais a sua vida", escreveu dona Vanuzia.

A campeã do BBB 20, a médica Thelma Assis (37), prestigiou a amiga Gleici Damasceno, na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Ela, que foi a vencedora da edição de 2018 do reality show da Rede Globo, está no elenco do primeiro longa-metragem do estado do Acre a estrear em cinemas pelo Brasil, Noites Alienígenas, vencedor do Festival de Cinema de Gramado, em seis categorias, entre elas, a de melhor filme.

