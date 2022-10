Thelma Assis prestigia estreia de Gleici Damasceno como atriz no cinema

Thelma Assis prestigia estreia da campeã do BBB 18, Gleice Damasceno, no cinema

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 07h53

A campeã do BBB 20, a médica Thelma Assis (37), aproveitou a noite desta quarta-feira, 26, para prestigiar a amiga Gleici Damasceno (27), na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Ela, que foi a vencedora da edição de 2018 do reality show da Rede Globo, está no elenco do primeiro longa-metragem do estado do Acre a estrear em cinemas pelo Brasil, Noites Alienígenas, vencedor do Festival de Cinema de Gramado, em seis categorias, entre elas, a de melhor filme.

Thelma Assis posa ao lado de Gleici Damasceno. Foto: Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, Thelma postou nos stories o encontro com a amiga e desejou felicidades à ela. "Saí correndo para prestigiar a Gleici na tela dos cinemas com Noites Alienígenas", escreveu.

Em seguida, a médica gravou um vídeo elogiando Gleici e a também ex-BBB 19 Elana Valenária (28), que participava do evento. "Olha como elas estão maravilhosas, né? Dignas de Hollywood! Maravilhosas. Parabéns, Gleici! Sucesso cada vez mais", desejou Thelminha.

Thelma Assis elogia amigas. Foto: Reprodução/Instagram

Ex-BBB Gleici Damasceno e seus trabalhos como atriz

Gleici Damasceno já se aventurou no mundo da dramaturgia anteriormente. Logo após vencer o BBB 18, ela fez uma participação especial na novela global O Outro Lado do Paraíso e contracenou com Bianca Bin e Julia Dalavia.

Ela também participou do elenco de um longa com temática LGBTQIAP+ e tem feito cursos de interpretação desde que saiu do reality. Por meio do stories do Instagram, ela chegou a falar um pouco sobre o novo desafio.

“Estou num projeto muito massa. Estou muito feliz em participar desse projeto. Minha personagem é a Laura, uma menina muito dedicada à amizade. Ela é melhor amiga do Pedro, protagonista do filme. Ela o ajuda em vários momentos difíceis da vida”, contou Gleci. O filme se chama Resistir e Recomeçar.