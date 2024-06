Ex-BBB Gabriel Santana chama atenção ao surgir aos beijos com escritor famoso

Assumidos? Ex-BBB e ex-Chiquititas Gabriel Santana surpreendeu ao aparecer aos beijos em um ensaio fotográfico com escritor famoso

Na noite da última quarta-feira, 12, o ex-BBB e ex-Chiquititas Gabriel Santana surpreendeu seus seguidores ao aparecer aos beijos com o escritor Erick Mafra, que é bastante popular nas redes sociais. Durante um ensaio fotográfico, os dois mostraram um clima de romance e levantaram especulações sobre um possível namoro.

Embora a publicação tenha sido feita no Dia dos Namorados, data em que muitos casais costumam tornar pública a relação, Erick costuma realizar ensaios fotográficos com atores para divulgar e encenar trechos de seus livros. Inclusive, ele já havia publicado outras fotos abraçado com o ator e em clima de romance em sua conta.

Mas depois de verem os artistas trocando um beijão justamente na data especial, os seguidores ficaram confusos e começaram a questionar se o romance é real. Além disso, o escritor incluiu um trecho apaixonado de seu livro na legenda, o que foi interpretado como uma declaração de amor para o ex-participante do Big Brother Brasil 23.

“Eu me lembro bem da sensação anestésica daquele verão”, iniciou. “A brisa fresca da paixão, juntos na sala de casa quando estreou a segunda temporada de Stranger Things, você me ligou de madrugada e eu atravessei o bairro tão rápido com sua bicicleta emprestada só pra assistir com você, tão clichê como um romance deve ser”, disse o escritor.

Em outro trecho, Mafra fala sobre os registros em que posa ao lado do ator em uma igreja: “Paramos na minha capela favorita. O Sol atravessa as figuras dos anjos nos vitrais, eu te encaro e no silêncio daquela segunda-feira a tarde, por um breve momento consigo sentir paz. Eu e você filhos do pecado, dois anjos apaixonados, todo amor é santificado”, explicou.

Nos comentários, Erick e Gabriel ganharam o apoio dos admiradores, apesar dos questionamentos se o romance é real: “Gente, esse Dia dos Namorados pra mim tá sendo um chá revelação atrás do outro!”, brincou uma. “Aí a química é forte, viu?!!”, elogiou mais uma. “Posso shippar ou tá cedo?”, perguntou uma terceira. "É real ou fanfic?", disse outra.

Vale lembrar que Gabriel Santana ganhou destaque ao participar da novela infantil do SBT, ‘Chiquititas’, como o personagem ‘Mosca’. Alguns anos depois, o artista chegou a integrar o elenco de novelas da Globo, quando recebeu o convite para participar do reality show da emissora e foi o 11º eliminado do Big Brother Brasil 23.

