Ex-BBB Felipe Prior entrega bastidores de jantar com Ronaldinho; confira

Em entrevista à CARAS, Felipe Prior detalhou como foi jantar ao lado de Ronaldinho Gaúcho, um dos seus ídolos do futebol

O ex-BBB Felipe Prior (30) realizou um verdadeiro sonho no último final de semana ao se encontrar com o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho (43). Os dois foram estrelas de um evento beneficente que aconteceu na cidade de Americana, no interior de São Paulo.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Prior comentou detalhes dos bastidores do encontro com o atleta, a quem ele considera como um ídolo. "É o sonho da maioria que joga futebol ou já jogou bola", iniciou.

"O cara é meu ídolo, foi muito legal no jantar. Minha namorada estava junto e ele foi super atencioso, um cara maneiro", elogiou o famoso, que volta e meia faz questão de realizar ações solidárias.

O jantar com Ronaldinho aconteceu um dia antes do jogo beneficente, que também contou com a presença de nomes como Túlio Maravilha, Amaral e Acelino Popó. "No dia seguinte jogamos bola juntos e eu estava no time dele. Só de você tocar a bola para o cara e ver ele batendo um pênalti do seu lado, foi muito legal", disse.

Apesar de estar ao lado de um grande nome do futebol, Felipe, que não nega ser um grande amante do esporte, confessou que agiu com naturalidade e aproveitou para se divertir: "Não fiquei nervoso. Na partida foi super tranquilo, foi um jogo de diversão".

CRITICOU SUCESSO DE AMANDA NO BBB 23

Ainda nesta semana, Felipe Prior confessou que não estava muito feliz com o desfecho do BBB 23. Telespectador do reality da TV Globo, o arquiteto afirmou que a vencedora da temporada não foi protagonista e não deveria receber o prêmio milionário.