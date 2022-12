Ex-BBB Eliezer entra na brincadeira após resultado de harmonização facial virar meme

O participante do BBB 22 Eliezer surgiu em clima de brincadeira ao compartilhar em suas redes sociais uma série de memes sobre o resultado de sua harmonização facial

Nesta terça-feira, 20, Eliezer (32) causou comoção na web ao surgir com seu “novo rosto”, resultado de um processo de harmonização facial, em novas fotos.

As fotos em que o ex-BBB aparecia com seu rosto mudado logo se tornaram motivo de brincadeira nas redes sociais. Para não perder a piada, o namorado da influenciadora Viih Tube (22) entrou na brincadeira e compartilhou alguns destes memes em seu Instagram.

Eli compartilhou alguns prints com piadas como: “Eliezer morreu e foi substituído?”, “O ano nem acabou e o Eliezer já mudou de rosto umas 161672 vezes”, “O Eliezer abrindo o armário e escolhendo o rosto que vai usar no dia” e “ Mais atores já passaram pelo Eliezer do BBB do que pelo Batman e James Bond”.

Nos comentários, o ex-BBB Rodrigo Mussi (37) elogiou a atitude do amigo: “Sabe o que eu mais admiro? Você leva tudo na esportiva... você é muito f**a mano”.

Os fãs do futuro papai de Lua também adoraram o fato dele ter entrado na brincadeira! “Amo quem ri de si mesmo e entra na zoeira”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Você é incrível”.

Lua vem aí!

Recentemente, Viih Tube foi às suas redes sociais comentar sobre a reta final da gravidez e ainda deu detalhes sobre o futuro quartinho da menina Lua.

“A cor do quartinho da Lua, ainda não mostrei o projeto pra vocês, são baseadas nas cores do Chá de Bebê que foram verdinho e lilás. Ficou a coisa mais linda o projeto”, comentou a futura mamãe.