Ex-BBB Domitila Barros faz revelação surpreende sobre namorado alemão

A ex-BBB Domitila Barros surpreendeu ao fazer uma revelação sobre seu namorado, o empresário alemão Moritz Carlo.

Nesta sexta-feira, 21, a ativista social participou do Mesacast do BBB Tá On ao lado de Ricardo Alface e Sarah Aline, e confessou que seu namorado vem para o Brasil na próxima semana, mas não apenas para fazer uma visita, e sim para morar.

"Ele ia vir hoje, ele é muito tímido. Ele está chegando, quero que quando ele chegue eu tenha um tempinho. Ele chega semana que vem... vai se mudar para o Brasil!", revelou a artista, que quando estava confinada no BBB 23 não gostava de falar sobre seu relacionamento.

Ainda durante o programa, Domitila ainda contou que alguns brothers já conheceram seu namorado. "A Sarah e o Black conheceram por chamada de vídeo", detalhou.

Sister revela motivo de esconder a identidade do namorado

Após ser eliminada do BBB 23, Domitila falou sobre seu namorado após ser questionada pelas apresentadoras Vivian Amorim e Patrícia Ramos.

"Ele é o contrário de mim", disse. A ativista também contou que só falou dele no final da temporada porque estava sentindo muita saudade e não quis expor o amado porque ele é reservado. "Ele é muito tímido", acrescentou.

A ex-sister ainda mandou um recado para ele em alemão, e as apresentadoras brincaram com a tradução: "Foi uma declaração amorosa. A tradução simultânea diz que ela ama, está com saudade e está chegando. E perdoa por ter exposto no Gshow".

