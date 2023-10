Evelyn Castro revela que foi traída: ‘Uma vida dupla desde o início’

Evelyn Castro surpreende ao contar que viveu relacionamento abusivo e foi traída ao ter namoro à distância

A atriz Evelyn Castro surpreendeu seus fãs ao contar que foi traída em seu relacionamento amoroso. Ela disse que viveu uma relação abusiva com um ex-namorado e que descobriu que ele tinha vida dupla. Alguns meses após romper o namoro, ela abriu o coração ao relembrar o que viveu enquanto namorava à distância.

Para começar, ela disse que eles tinham atritos na relação. "Eu estou cansada em não falar. Passei por algumas coisas agora e eu cheguei no limite. Terminei um relacionamento, tem mais de 5 meses. A gente teve muitos problemas de desentimentos, problemas de distância. Depois desse término, que foi de uma forma ruim. Me caiu uma noticia no meu colo, de que eu era traída e que essa pessoa vivia uma vida dupla desde o ínicio do meu relacionamento", disse ela.

E completou: "Muitas coisas aconteciam nisso. A gente não se dava bem. A gente tentava. E percebi, caiu uma venda, de que eu vivia coisas abusivas e violência psicológica. Era ignorada demais, porque a pessoa não gostava de conversar. Não havia diálogo. Acontecia um "pingo" de alguma coisa, parava de falar. Isso me causava gatilhos de ansiedade. Eu tinha crises de ansiedade na casa dessa pessoa. Sempre era a maluca. Sempre tinha um motivo para ter me deixado falando sozinha. Aquilo me causava uma agonia muito grande, porque a gente tinha um tempo cronometrado para se ver. E parece que para ele estava tudo certo e não importava muito. Aí entendi por quê. Porque ele tinha vida dupla".

Então, ela contou o motivo para falar sobre o assunto. "Resolvi vir aqui expor porque acho que a gente não tem que ficar calada mais diante de todas essas coisas, diante de violência. (...) É lamentável, é triste. É uma pessoa que até admirava, mesmo fazendo violência psicológica. Porque a mulher se culpa, então eu aceitava as coisas. A gente não tem que aceitar migalhas, mereço coisa melhor".

View this post on Instagram A post shared by Evelyn Castro (@evelyncastrooficial)

Evelyn Castro relembra o trabalho em Encantado's

Em entrevista recente na CARAS Digital, Evelyn Castro falou sobre a exibição da série Encantado's na TV aberta há poucos meses. "A gente esperava muita identificação público, sim. Por ser um projeto que fala sobre amor, que fala da grande maioria do Brasil, que somos nós o povo preto, pardo, dessa miscigenação que é o povo brasileiro. A gente estava precisando tanto de rir, de falar desse lado dos afetos. Por isso a gente esperava essa identificação do povo", contou a comediante, que reforçou: "Estamos felizes com a repercussão".

"Estou revendo a série inteira pela quarta vez e eu tento acompanhar em tempo real, principalmente no Twitter. Porque lá as pessoas ficam enlouquecidas e comentam as expressões a cada cena. Acho super importante, para a gente sentir o termômetro do que está rolando e do que as pessoas estão falando. Estou super ligada no que estão falando", disse.