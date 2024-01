Evaristo Costa recebe alta hospitalar: "Seguirei o tratamento de casa"

Após ficar seis dias internado no hospital, o jornalista Evaristo Costa recebeu alta e agradeceu as orações e mensagens de carinho dos fãs

Evaristo Costa usou as redes sociais para dividir uma ótima notícia com seus seguidores. Após ser hospitalizado na última sexta-feira, 12, para tratar das complicações da doença de Crohn, que descobriu há quatro anos, ele recebeu alta nesta quarta-feira, 17.

No Instagram, o jornalista postou uma foto no quarto do hospital e contou que apesar da infecção não estar totalmente controlada, ele foi liberado pelos médicos para seguir com o tratamento em casa. O apresentador também aproveitou para agradecer as orações e mensagens de carinho que recebeu enquanto estava internado.

"A alta veio. Não estou saindo com a infecção totalmente controlada segundo os últimos exames, mas seguirei o tratamento de casa com antibióticos via oral. Obrigado por todas as mensagens de carinho, apoio, orações... Obrigado por me fazer companhia nesses 6 dias", escreveu o famoso na legenda da publicação.

Antes de descobrir a doença de Crohn, Evaristo revelou para os fãs que recebeu um diagnóstico errado. "[...] Pode acontecer com muita gente o que aconteceu comigo, que é o diagnóstico errado. Achei que era alimentação errada, que o problema se resolveria com o tempo e não foi bem assim. Comecei com episódios de diarreia... O que realmente me levou ao médico foi que eu perdi as minhas forças... e, quando procurei o médico, ele me diagnosticou com gastrite. Por um ano, ele me tratou como se eu tivesse gastrite", contou.

A internação

Evaristo Costa precisou ser hospitalizado nesta última sexta-feira, 12, em um hospital na Inglaterra. Ele procurou a emergência médica na após sentir fortes dores provenientes da doença de Crohn, que não tem cura. "E minha 'querida' doença de Crohn que me trouxe de novo para o médico com algumas complicações."

"Estão me perguntando se tenho dor. Sim, tenho fortes dores abdominais. Além de muita diarreia (que pode conter sangue), febre e perda de peso. Isso tudo me leva a fraqueza, fadiga. A baixa imunidade deixa meu corpo aberto para a entrada de vírus e bactérias, como aconteceu com minha perna há 1 mês. Se eu não me cuidar, posso ter graves complicações como anemia e graves infecções", explicou ele nos Stories do Instagram.