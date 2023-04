Evaristo Costa já gerou comoção após alfinetar outro famoso; saiba quem

Jornalista Evaristo Costa já fez outros comentários polêmicos nas redes sociais envolvendo famoso

O jornalista Evaristo Costa (46) tem gerou polêmica nas redes sociais após fazer um comentário a respeito da influenciadora Virginia Fonseca (23). No entanto, essa não é a primeira vez que o famoso é flagrado fazendo comentários ácidos na web.

Para quem não lembra, em 2019, Evaristo também dividiu opiniões ao soltar uma alfinetada para o Padre Fábio de Mello. Na época, o religioso havia compartilhado um clique na Itália e acabou atraindo alguns elogios, mas não da parte de jornalista.

"Fazendo catálogo de moda da Renner?”, disparou o profissional, que prontamente foi rebatido por Fábio: “Não, estava esperando a sua inveja passar”.

Nas redes sociais, Evaristo Costa tem milhares de seguidores e costuma exibir um lado mais descontraído, diferente do visto por anos na televisão. Um dos seus melhores amigos, inclusive, é o Padre Fábio. Os dois adoram trocar farpas em público.

Em fevereiro deste ano, Evaristo também chamou atenção ao provocar o Padre com uma postagem no melhor estilo "mais fácil perder um amigo, do que a piada".

Na publicação em questão, ele compartilhou uma imagem do padre e o chamou de "urubu de asa branca", afirmando que "pesquisadores encontram nova espécie de ave". E completou na legenda: "Um exemplar único! O que é? Onde vive? Do que se alimenta? Pouco se sabe ainda".

CONFUSÃO COM VIRGINIA FONSECA

A polêmica envolvendo Evaristo Costa e Virgínia Fonseca se iniciou após o jornalista fazer uma provocação após assistir um vídeo do qual Maria Alice, filha de Virgínia e Zé Felipe, aparece rejeitando os braços da mãe e preferindo a babá: "Já ouviram falar: "mãe é quem cria"?".

Revoltada com a situação, Vírginia usou os stories do Instagram para soltar o verbo contra o jornalista. "Mãe é quem cria, sim. Mas em caso de abandono. Eu nunca abandonei minhas filhas, eu vivo por elas, faço tudo por elas", disse.

O caso também revoltou parte da família da influencer, que usaram as redes sociais para detonar o ex-global. “Esse Evaristo Costa, Evaristo bosta, tem coragem de falar isso da minha filha, Virginia? Uma supermãe, trabalha, dá conta do trabalho, excelente esposa, excelente mãe! Você não sabe de nada, cara!”, desabafou Margareth Serrão, mãe de Virgínia.