'Está melhor que todos nós', diz Silvia Abravanel sobre saúde de Silvio Santos

Em entrevista à CARAS Brasil, Silvia Abravanel ainda revelou um apelido carinhoso que criou para o pai, Silvio Santos, e ressaltou sua vitalidade

Assumidamente vivendo sua melhor fase, a apresentadora Silvia Abravanel (42) não esconde a admiração que sente pelo pai, Silvio Santos (93). Hoje, na apresentação do Sábado Animado, ela toca projetos pessoais fora da TV e segue admirada com a vitalidade do grande apresentador brasileiro.

"Vou confessar, ele está melhor do que todos nós juntos. Com 93 anos, ele bate um chinelo em nós tudo. Senso de humor, vitalidade, benção, saúde de tudo continua", conta ela, sobre Silvio Santos . "Ele está uma rocha, ele é o leão da pedra."

"Está aí mostrando para nós que a gente consegue chegar aos 93 anos com muita saúde e gratidão à Deus". Silvia conversou com a CARAS Brasil durante a gravação do DVD Rolezão Diferente, projeto de seu noivo, Gustavo Moura, com o irmão e dupla, Rafael.

A gravação do novo projeto aconteceu na Praia do Futuro em Fortaleza, no Ceará, nesta segunda-feira, 15, e contou com convidados como Jefferson Moraes, Jonas Esticado e Márcia Fellipe. Para além do apoio ao amado, a apresentadora também conta que toca um projeto pessoal fora da televisão.

Silvia Abravanel ao lado da dupla Gustavo Moura e Rafael | Foto: Arthur Pazin

"Continuo sendo a mamãe do ano, mãe das minhas filhas, Luana e Amanda, e do meu enteado, Luiz Gustavo, que é meu amorzão também", começa, sobre o ano de 2024. "E estou agora criando cavalos, esse é o meu projeto fora da TV."

Silvia afirma que, apesar de muitos não saberem, ela é amante dos animais e até se formou em medicina veterinária. "Desde que me entendo por gente eu amo bichos. Hoje eu tenho cavalos, tenho um haras, estou reproduzindo. Também crio cobra, lagarto."

CONFIRA VÍDEO DE SILVIA ABRAVANEL DURANTE A GRAVAÇÃO DO DVD ROLEZÃO DIFERENTE: