Esposa decide passar virada do ano longe de Leonardo: "Coração pequenininho"

Esposa decide passar virada do ano longe de Leonardo; ela comunicou aos fãs o que aconteceu e se mostrou abalada

A empresária Poliana Rocha explicou nas redes sociais neste sábado, 30, que não vai passar a virada de ano ao lado do marido, o cantor sertanejo Leonardo. Ela surpreendeu os fãs ao contar a decisão que tomou.

Segundo ela, o cantor vai passar a data fazendo shows. Ao contrário do que costuma acontecer, dessa vez ela decidiu não acompanhá-lo em seus compromissos. A influenciadora confessou que estava com o "coração apertado" com a decisão.

“Confesso que meu coração tá pequenininho, mas eu tive que tomar essa decisão. Depois de muitos anos passando o réveillon com o Leo, né, ele faz show e eu sempre estou acompanhando nesse dia… Esse ano nós vamos passar separados”, disse.

Leonardo fará shows em Salvador no dia 30 de dezembro e no dia 31 em Macapá, enquanto Poliana Rocha vai receber a mãe. " Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser no dia 1º. Porque não tinha condições de eu acompanhar ele, porque minha mãe veio pra cá. Então, pra eu acompanhar, eu teria que levar a minha mãe e minha mãe fica super cansada, porque são viagens longas", esclareceu ela.

Segundo ela, Virgínia Fonseca e Zé Felipe também estarão ao seu lado. “Eu tive que fazer a escolha de não passar com ele e passar com a minha mãe, com a minha nora, com meu filho, que eu tenho certeza que será maravilhoso também, mas eu vou sentir com certeza a falta dele”, esclareceu.

Poliana Rocha fala como lida com críticas na internet

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, conversou mais uma vez com seus seguidores na rede social e respondeu a dúvidas que eles têm sobre ela. Recentemente, a influenciadora então revelou como lida com as críticas.

Nos holofotes desde quando começou a relação com o sertanejo, a mãe do cantor Zé Felipe comentou que ignora os haters. A sogra de Virginia Fonseca - que anunciou a desativação dos comentários nos posts com suas filhas - contou que não lê os recados negativos.

"Os haters perdem tempo comigo! Porque hoje eu nem ligo, quando vejo que são comentários maldosos, paro na hora de ver! E sigo fazendo o que de fato importa!", declarou qual é sua tática.