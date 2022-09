Esposa de Thammy Miranda rebate críticas à família e diz que nasceu de um milagre: ''Sou escolhida''

Influenciadora Andressa Ferreira conta sobre dificuldade em seu nascimento e desabafa sobre ataques à família com Thammy Miranda por ser cristã

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 13h45

A influenciadora digital Andressa Ferreira (34) usou as redes sociais nesta terça-feira, 27, para falar sobre os ataques que sua família recebe na internet.

Em vídeo publicado em sua conta no Instagram, a modelo desabafou sobre as críticas por sua família com Thammy Miranda (40) ser "diferente". Os dois são pais do pequeno Bento, de dois aninhos.

"Quero falar de uma coisa que já tá me incomodando faz um tempo... Eu sou cristã, sou batizada, nasci num lar cristão, meu pai ora madrugadas no monte", começou falando.

"Quando eu nasci, a minha mãe ficou na UTI 4 dias, ela teve pré-eclampsia. O médico falou pro meu pai: 'você escolhe: vai sobreviver a criança ou a mãe'. E eu nasci de um milagre, porque nós duas sobrevivemos. Eu sempre fui uma menina de muita fé, só que eu sinto que as pessoas acham que eu simplesmente não posso falar de Deus ou que eu não posso ser cristã porque eu escolhi ter uma família diferente", contou.

"A palavra de Deus é devidamente usada quando ela inclui a todos. Eu tenho amigos meus, por exemplo, que deixam de frequentar igreja porque são gays e acham que vão sofrer preconceito dentro das igrejas...", continuou Andressa.

"E sabe o que é pior? As pessoas ficam procurando coisas na nossa vida pra poder atacar eu e o Thammy, só que não tem. A gente vive um casamento feliz sim, a gente vive com alegria, com bom humor dentro de casa (...) Vivo bem, vivo em paz, a gente tá junto há quase 9 anos, nunca teve nenhum caso de adultério, nada...", disparou ainda.

Ao legendar a publicação, Andressa escreveu: "EU SOU ESCOLHIDA. EU NASCI DE UM MILAGRE. Não deixe que as pessoas te coloquem pra baixo. Você só precisa da aprovação de Deus, e Deus é amor. Seja forte e corajosa. Assista o vídeo e me conta o que achou."

Confira o desabafo de Andressa Ferreira nas redes sociais:

