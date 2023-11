Esposa de Roberto Justus lista procedimentos que fez no rosto: "Diferente"

Mudou muito? Após dúvida dos fãs, esposa de Roberto Justus lista procedimentos que fez no rosto; foram 4 só neste ano

Conhecida pela beleza e elegância, a modelo Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, resolveu matar a curiosidade dos fãs e contou nesta quinta-feira, 23, quais procedimentos estéticos ela já fez no rosto.

Questionada pelos fãs, ela resolveu detalhar os cuidados que faz todos os meses. Segundo ela, foram realizados quatro procedimentos diferentes, todos neste ano. Ela listou em detalhes.

"Diferente (sic) do que acham e inventam, eu faço pouca coisa no rosto. Eu faço botox, laser fotona, amo preenchimento de olheiras (uma vez ao ano), e este ano coloquei muito pouquinho de boca... só este ano (e há uns cinco eu recebo mensagens perguntando por que eu não contava a verdade)", explicou ela.

Além dos procedimentos no rosto, Ana Paula Siebert também contou que fez bioestimulação no pescoço e no bumbum. "Na hora não muda nada, mas depois de um tempo a pele fica mais firme. Após a gravidez, eu parecia um sapo", disparou ela.

Ana Paula Siebert é casada com o empresário Roberto Justus desde 2015. Após se apaixonarem perdidamente, os dois se casaram e moram juntos na mansão da família em São Paulo. Eles são papais da pequena Vicky Justus, caçulinha da família.

Ana Paula Siebert abre o jogo sobre ter babá para cuidar da filha

Recentemente, a influenciadora Ana Paula Siebert abriu o jogo sobre a sua relação com a babá de sua filha, Vicky, de 3 anos, fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Justus. A loira contou que o apoio da profissional é imprescindível e aproveitou para contar os detalhes de como funciona a dinâmica em sua casa.

“Temos apenas a Zilda. Eu trabalho bastante dia de semana e seria impossível viver sem a Zilda e ainda sem minha mãe por perto”, Ana rasgou elogios a profissional que acompanha a família. “Ela adora passear e tem formiga como eu, então nos damos muito bem”, disse a esposa do milionário.